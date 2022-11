La France atteint les 16 derniers alors que le doublé de Kylian Mbappe bat le Danemark

RAS ABU ABOUD, Qatar – La France est la première équipe à réserver sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 après avoir battu le Danemark 2-1 dimanche grâce à un doublé de Kylian Mbappe.

Le talisman du Paris Saint-Germain a ouvert le score à la 61e minute, convertissant une belle passe de Theo Hernandez, mais l’avance n’a duré que sept minutes avant que le défenseur central danois Andreas Christensen n’égalise. Les équipes semblaient destinées à partager le butin avant que Mbappe ne marque son deuxième du match, apparaissant au deuxième poteau à la 86e minute pour gagner à la France les trois points et une place en huitièmes de finale.

Réaction rapide

1. La France d’abord dans les huitièmes de finale alors que Mbappe joue à nouveau

Mbappe, le prodige né et élevé à Paris, a maintenant marqué 12 buts lors de ses 14 derniers matchs avec la France. Ce swag offensif, affiché contre l’Australie et toujours dans Les Bleus‘ poche arrière, il était là encore une fois.

Le grand test pour la France contre le Danemark était de voir si le milieu de terrain et la défense pouvaient être aussi forts que l’attaque. Ce devait être un référendum sur Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Théo Hernandez et Aurélien Tchouameni, et ils ont passé avec brio – pendant la majeure partie du match.

La façon dont la France contrôlait les Danois était très impressionnante. Le retour de Raphael Varane a été très important, apportant calme et sérénité à la ligne arrière, et sa collaboration avec un Upamecano impressionnant a été excellente. Les Français dominaient également au milieu de terrain, Tchouameni et Rabiot étant excellents, jusqu’à ce que le milieu de terrain de la Juventus oublie de marquer Christensen, qui a marqué le but du Danemark.

Les Bleus n’ont pas donné grand-chose à leurs adversaires pendant environ une heure, mais ce qui leur a coûté, encore une fois, comme trop souvent ces derniers mois, ce sont les coups de pied arrêtés. Ils ont été défaits par un coin. Le sélectionneur français Didier Deschamps a admis qu’ils pouvaient faire plus pour se préparer à ces moments et qu’ils devraient aussi mieux les défendre.

Il y aura du temps pour ça. Désormais, ils peuvent se concentrer sur la célébration de leur qualification avec un match à perdre.

2. Griezmann exceptionnel dans son nouveau rôle

Imaginez avoir 31 ans, disputer votre troisième Coupe du monde et vous faire dire par votre entraîneur-chef que vous commencerez dans une position totalement différente de celle à laquelle vous avez été habitué pendant toute votre carrière. C’est ce qui est arrivé à Antoine Griezmann. Le leader de l’Atletico Madrid a joué en tant qu’attaquant, ailier ou deuxième attaquant sous Deschamps, et maintenant il peut ajouter un n ° 8 à cette liste. Et quel impact il a jusqu’ici dans cette Coupe du monde.

Griezmann a été exceptionnel contre l’Australie et encore mieux contre le Danemark. Il a rendu le jeu plus fluide, jouant des séquences simples à une ou deux touches, accélérant le jeu ou le ralentissant en cas de besoin. Il a récupéré de nombreuses balles en travaillant dur défensivement et a également coupé les couloirs de dépassement à Christian Eriksen. Ses livraisons sur coups de pied arrêtés étaient également exceptionnelles.

Il aurait dû marquer, se retrouvant en tête-à-tête avec le gardien Kasper Schmeichel, mais a envoyé le ballon au-dessus de la barre juste avant l’heure de jeu. C’est lui qui a récupéré le ballon avant la préparation du premier but de la France. C’est aussi Griezmann qui a fourni la passe décisive au vainqueur du match de Mbappe.

Ce fut une performance sans faute et la preuve non seulement du talent mais aussi de l’incroyable football QI que possède Griezmann. Peu de ses pairs seraient en mesure de s’approprier une nouvelle position sur une scène aussi grande que la Coupe du monde.

3. Le Danemark est toujours vivant, mais à peine

Après le premier but de Mbappe, il semblait que des nuages ​​​​sombres s’amoncelaient à nouveau sur le Danemark. Après la très mauvaise performance contre la Tunisie lors de leur premier match, qu’ils ont fait match nul 0-0, ils ont cette fois été battus par une équipe française supérieure. Pourtant, ils ont continué à se battre après avoir encaissé le premier but, s’efforçant de garder l’espoir d’atteindre le tour suivant.

Ils auraient pu facilement abandonner, mais ce n’est pas leur style. Au lieu de cela, ils ont continué et ont causé des problèmes à la France.

Le Danemark a marqué sur coup de pied arrêté, situations dans lesquelles il excelle. Ils ont créé deux grandes occasions, de Jesper Lindstrom et Martin Braithwaite, après deux bons mouvements en utilisant les demi-espaces et en remettant le ballon dans la surface.

Ce sera une défaite difficile à encaisser à cause du retard pris par les Danois, mais les joueurs ont montré qu’il y a encore de la vie dans cette équipe. Ils peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale, mais ils auront besoin de l’aide des Français contre la Tunisie, et ils devront faire leur part et battre l’Australie également.

Après ce qu’ils ont montré dans les 30 dernières minutes face à la France, ils peuvent encore espérer déjouer les pronostics.

Notes des joueurs

France: Hugo Lloris 6, Jules Kounde 5, Raphaël Varane 6, Dayot Upamecano 7, Théo Hernandez 7, Antoine Griezmann 8, Aurélien Tchouameni 6, Adrien Rabiot 6, Ousmane Dembele 6, Kylian Mbappe 8, Olivier Giroud 5

Sous-titres : Marcus Thuram 5, Kingsley Coman 5, Ibrahima Konaté 5, Youssouf Fofana 5

Kylian Mbappe a marqué les deux buts alors que la France l’a laissé tard pour battre le Danemark 2-1 dimanche. Mustafa Yalcin/Agence Anadolu via Getty Images

Danemark: Kasper Schmeichel 6, Joachim Andersen 6, Andreas Christensen 6, Victor Nelsson 4, Rasmus Kristensen 5, Pierre-Emile Hojbjerg 4, Christian Eriksen 4, Joakim Maehle 4, Jesper Lindstrom 5, Andreas Cornelius 3, Mikkel Damsgaard 3

Sous-titres : Martin Braithwaite 6, Kasper Dolberg 5, Christian Norgaard 5, Alexander Bah 4

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Dayot Upamecano, France. Le défenseur central du Bayern Munich était partout, tellement solide, remportant tous ses duels, parfait dans sa passe aussi. Son partenariat avec Varane va être excellent.

PIRE : Andreas Cornelius, Danemark. L’attaquant du FC Copenhague a été sorti à la mi-temps après une première mi-temps terrible au cours de laquelle il a commis plus de fautes (3) qu’il n’a eu de tirs (1) et de touches dans la surface française (2). Il a également reçu un carton jaune et semblait également avoir pu être expulsé. Son équipe était bien meilleure sans lui.

Faits saillants et moments marquants

À quel point Mbappe a-t-il été bon dans ce tournoi et dans Russie 2018 ?

Kylian Mbappe compte désormais plus de buts en Coupe du monde pour la France que Thierry Henry, qui a disputé quatre Coupes du monde. IL N’A QUE 23 ANS ! 🤯 pic.twitter.com/6HNV0eBhyk — ESPN FC (@ESPNFC) 26 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Tchouameni : “Ils nous avaient battus deux fois en Ligue des Nations, et nous nous sommes dit que cette fois, c’est la Coupe du monde et ce sera différent. Nous avions donc une motivation et une envie supplémentaires. C’était une belle performance de notre part. Kylian est exceptionnel mais tout le monde a marché en haut.”

Deschamps : “Nous sommes dans une position idéale, nous sommes qualifiés et il est fort probable que nous soyons en tête du groupe à cause de notre différence de buts par rapport à l’Australie. Le premier objectif est atteint. Ce n’est jamais facile, surtout les critiques d’anciens joueurs et d’anciens vainqueurs de la Coupe du monde. … cette équipe est forte, solide et nous voulons faire de grandes choses. Nous en avons déjà fait deux avec ces deux victoires.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Les deux buts de Mbappe lui en donnent sept dans sa carrière en Coupe du monde. Seul Pelé, également avec sept buts, a marqué autant de buts dans la compétition avant d’avoir 24 ans.

– Avec sept buts, Mbappe a dépassé Thierry Henry pour le deuxième plus grand nombre de buts marqués en Coupe du monde par un joueur français.

– Mbappe rejoint Just Fontaine (4) en tant que seuls joueurs français avec plus d’un match de Coupe du monde à plusieurs buts.

– Les trois buts victorieux de Mbappe lors de la Coupe du monde sont les plus marqués par un joueur français.

– La France passe à 21-0-3 lorsque Mbappe marque.

– La France prolonge sa séquence sans défaite en Coupe du monde à neuf matches, à égalité avec les Pays-Bas pour la plus longue séquence active et quatre de moins que le record de tous les temps détenu par le Brésil de 1958 à 1966.

Suivant

France: Les Bleus clôturera sa phase de groupes mercredi contre la Tunisie, qui débutera à 10 h 00 HE au Education City Stadium.

Danemark: Le Danemark reviendra à l’action mercredi à 10 h HE, lorsqu’il affrontera l’Australie alors que la paire s’affrontera pour suivre la France jusqu’aux huitièmes de finale.