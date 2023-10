La France arrête 24 personnes pour actes antisémites depuis que le Hamas a attaqué Israël

La France affirme avoir arrêté 24 personnes pour actes antisémites depuis que le Hamas a attaqué Israël, notamment en attrapant des personnes avec des couteaux près d’écoles juives.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, s’exprimant jeudi sur la radio France Inter, a également déclaré que les autorités avaient rencontré un drone survolant un centre culturel juif.

« Depuis samedi en fin de journée, depuis les massacres terroristes en Israël, il y a eu plus de 100 actes antisémites, essentiellement des graffitis – croix gammées, ‘mort aux Juifs’, appels à une intifada contre Israël », a-t-il déclaré.

En ligne, « la haine monte », a ajouté Darmanin, avec plus de 2 000 cas de discours antisémites signalés à l’organisme français de surveillance en ligne.

Dès jeudi, grâce à une présence policière française accrue autour des sites juifs, « nous avons pu interpeller une grande partie de ces personnes », a annoncé Darmanin, faisant état de 24 arrestations.

La France n’est pas le seul pays à avoir renforcé sa sécurité depuis que le Hamas a commencé à attaquer Israël samedi.

Le département de police de la ville de New York a déclaré mardi à Fox News Digital qu’il avait « augmenté ses ressources vers des endroits sensibles par prudence et pour garantir que tous les New-Yorkais restent en sécurité » alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage.

Cette annonce intervient alors que le FBI a également déclaré que son groupe de travail conjoint sur le terrorisme à New York s’était davantage concentré sur les menaces potentielles.

« Le Bureau du renseignement et de la lutte contre le terrorisme du NYPD déploie un large éventail de ressources pour protéger la ville en fonction des événements qui se déroulent ici et dans le monde », a déclaré un porte-parole du NYPD. « Cela inclut des ressources à haute visibilité telles que les officiers du Commandement de la réponse critique et de la lutte contre le terrorisme, ainsi que le personnel de notre Division du renseignement. »

Plus tôt cette semaine, des militants pro-palestiniens ont également scandé « gazer les Juifs » lors d’un rassemblement à Sydney, en Australie.

Plus de 1 000 manifestants ont protesté à l’Opéra de Sydney contre l’éclairage du bâtiment aux couleurs du drapeau israélien. Selon le Guardian, « de grandes foules s’étaient rassemblées dimanche soir dans le sud-ouest de Sydney, où les attaques du Hamas contre Israël ont été célébrées comme des actes de « courage » et de « résistance ».

La police a découragé les Juifs de se rassembler près de l’opéra, par souci pour leur sécurité. Les manifestants ont scandé « gazez les Juifs », « f— les Juifs ».

« Il s’agit très clairement d’une question sensible », avait déclaré à l’époque le commissaire adjoint de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Tony Cooke. « Nous ne nous attendons pas à ce que les gens amènent des conflits venus d’ailleurs dans les rues de Sydney, et la violence ne sera pas tolérée. »

