La France approuve le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans malgré les allégations d’efficacité du président Macron

Depuis que la France a décidé de ne pas approuver le vaccin pour les plus de 65 ans, davantage de données d’essais ont montré l’efficacité du vaccin, tandis que les Français ont également lutté contre une pénurie de vaccins de ses autres fournisseurs, Pfizer et Moderna.

Alors que le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a déclaré que les personnes de plus de 75 ans continueraient de recevoir uniquement les jabs Pfizer ou Moderna, il a ajouté: « Toute personne âgée de 50 ans ou plus qui est touchée par des comorbidités peut recevoir le vaccin AstraZeneca, y compris celles entre 65 et 74. «

Au Canada, le vaccin a été autorisé pour les personnes âgées de 18 ans et plus par l’organisme de réglementation des médicaments vendredi, mais celui-ci a noté que les données d’essais cliniques disponibles étaient trop limitées pour estimer de manière fiable l’efficacité du vaccin chez les personnes de 65 ans et plus.

Mais il a également déclaré que « les preuves émergentes du monde réel » dans des endroits qui avaient déjà commencé à utiliser le vaccin suggéraient un avantage potentiel et aucun problème de sécurité.

L’Allemagne est sous pression pour changer sa stratégie de vaccination après que le principal organisme de réglementation des vaccins du pays a reconnu que les conseils contre l’administration du vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans étaient viciés.

