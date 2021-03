La France approuve le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans dans un revirement embarrassant pour Emmanuel Macron

La FRANCE a allumé au vert le coup d’AstraZeneca pour les personnes âgées ayant des problèmes de santé sous-jacents dans un virage embarrassant pour Emmanuel Macron.

Le ministre de la Santé, Oliver Veran, a annoncé la décision après que M. Macron eut initialement affirmé qu’il n’y avait pas suffisamment de données sur le groupe d’âge pour permettre aux personnes âgées de l’utiliser.

Cette décision – qui verra les personnes âgées de 65 à 74 ans ayant des problèmes de santé se faire vacciner – intervient après que de nouvelles données aient montré l’efficacité du vaccin britannique et suédois.

C’est un coup humiliant pour le président français assiégé qui a attiré un feu nourri après avoir affirmé que le remède était «quasi inefficace» pour les personnes âgées.

Hier soir, M. Véran a déclaré à France Télévisions: «La Haute Autorité de Santé considère désormais que les trois vaccins dont nous disposons en France ont une efficacité remarquable pour protéger les personnes contre le risque de formes sévères de Covid-19.

«En conséquence, je peux annoncer qu’à partir de maintenant, toutes les personnes âgées de 50 ans et plus qui souffrent de comorbidités telles que le diabète, l’hypertension artérielle ou des antécédents de cancer peuvent être vaccinées avec AstraZeneca sans limite d’âge.»

Le programme de vaccination de la France, ainsi que celui de l’Allemagne, a été plongé dans le chaos car des milliers de personnes se sont vu refuser le remède après que Macron et Angela Merkel ont mis en doute son efficacité.

La nouvelle étude, qui a favorisé le revirement de la France, montre qu’une seule injection du vaccin Oxford / AstraZeneca ou Pfizer / BioNTech réduit le risque de maladie grave de plus de 80%.

JAB U-TURN

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a affirmé que les nouvelles données étaient « légèrement meilleures pour le jab d’Oxford que pour Pfizer ».

Jonathan Van-Tam, directeur médical adjoint pour l’Angleterre, a déclaré: « Je pense qu’avec le temps, les données issues du programme parleront d’elles-mêmes et que d’autres pays seront sans aucun doute très intéressés. »

Les résultats et l’annonce de Veran pourraient désormais accroître la pression sur l’Allemagne pour qu’elle autorise le coup pour ses plus de 65 ans.

Le vaccin – avec le vaccin Pfizer – a été utilisé avec grand succès au Royaume-Uni pour apporter une protection de plus en plus répandue à la population contre Covid-19.

Vendredi, plus de 500 000 personnes ont été vaccinées, ce qui porte le total à près de 30% de la population adulte et contribue désormais à réduire considérablement le nombre de décès et d’hospitalisations.

En Allemagne, 1,2 million de clichés du vaccin AstraZeneca restent inutilisés après que Merkel a décidé de ne pas l’utiliser sur les retraités du pays.

Carsten Watzl, de la Société allemande d’immunologie, a exhorté Merkel à repenser la position de l’Allemagne sur le coup.

Il a déclaré à BBC Radio 4: « Je pense que l’Allemagne inversera bientôt son cours.

« Pour que nous atteignions nos objectifs de vaccination, nous avons besoin que les gens reçoivent ce vaccin. »

Il a également exhorté Merkel, 66 ans, à avoir le jab en direct à la télévision pour prouver qu’il est sûr.

Cela intervient alors que la chancelière a déclaré jeudi qu’elle ne prendrait pas le vaccin parce qu’elle est trop âgée, bien qu’elle ait dit « on peut lui faire confiance ».

Merkel a déclaré à FAZ qu’elle n’était pas éligible parce que les régulateurs allemands ont limité le coup aux moins de 65 ans.

« En plus des personnes particulièrement vulnérables et âgées, je pense qu’il est correct d’inviter d’abord les groupes de population qui ne peuvent pas garder une distance dans leur travail à se faire vacciner », a-t-elle déclaré.

« Un éducateur de garderie, un enseignant du primaire ne peut pas faire ça. Ce sont les gens qui devraient avoir un tour avant quelqu’un comme moi. »