La France appelle à mettre fin à la « panique » liée aux punaises de lit

Le pays n’a pas été « envahi » par les insectes hématophages, a assuré le ministre de la Santé Aurélien Rousseau

Le ministre français de la Santé, Aurélien Rousseau, a exhorté le public à rester calme face à une apparente infestation de punaises de lit à Paris. Pendant ce temps, les législateurs français préparent une législation pour lutter contre ce fléau.

« Il n’y a aucune raison de paniquer généralement, nous ne sommes pas envahis par les punaises de lit » Rousseau a déclaré mardi à la radio France Inter.

« Ce qui me préoccupe, c’est que les gens ne se laissent pas tromper par des entreprises qui leur font payer 2 000 ou 3 000 euros (2 100 ou 3 100 dollars) » pour exterminer les punaises de lit dans leurs maisons, a-t-il ajouté, accusant l’industrie de la lutte antiparasitaire de profiter de la panique.

Bien que les punaises de lit aient largement disparu dans toute l’Europe occidentale au milieu du XXe siècle, elles ont fait une résurgence à Paris ces dernières années. Suite à la présence d’insectes dans les trains et les métros de la ville ces dernières semaines, la mairie a déposé la semaine dernière une plainte officielle auprès du gouvernement français, exigeant qu’il prenne des mesures pour mettre fin à l’infestation.

« Il s’agit véritablement d’une urgence nationale. C’est un sujet endémique dans tous les lieux qui reçoivent du public », » a déclaré Emmanuel Grégoire, premier adjoint au maire de Paris, estimant qu’il était particulièrement important de s’attaquer au problème des punaises de lit avant les Jeux olympiques de Paris de 2024.

Le ministre des Transports Clément Beaune a annoncé la semaine dernière qu’il rencontrerait les opérateurs de transports publics pour résoudre le problème des punaises de lit.

Le chef du parti Renaissance du président Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale française, Sylvain Maillard, a déclaré mardi que les législateurs auraient un projet de loi prêt début décembre pour mettre fin à la « fléau » de punaises de lit.

Maillard a déclaré que son parti traiterait la question comme une « priorité, » et a appelé les législateurs de gauche et de droite à collaborer sur le projet de loi.

Les punaises de lit nichent dans les meubles et les vêtements rembourrés et viennent la nuit s’attaquer aux humains endormis et se régaler de leur sang. L’élimination des punaises de lit peut s’avérer difficile et nécessite un lavage approfondi des vêtements et de la literie, une aspiration et une fumigation. Un dixième des foyers français aurait été infesté de punaises de lit ces dernières années.