Une amende controversée de 90000 € infligée au bureau du maire de Paris fin 2020 a été annulée, a déclaré un ministre français. La lourde amende a été imposée à la ville pour avoir embauché trop de femmes à des postes de direction.

L’annulation de l’amende a été annoncée mercredi par Amélie de Montchalin, ministre départementale de la Transformation et de la Fonction publique, après avoir rencontré la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Le ministre a dit à Hidalgo le « Amende n’était pas due » et l’a exhortée à consacrer les fonds économisés avec l’annulation de la pénalité « Pour maintenir cette dynamique positive, » de Montchalin a déclaré dans un communiqué de presse. Le fonctionnaire a également soutenu que le gouvernement central partage «Le même objectif» de promouvoir l’égalité des sexes et d’avoir plus de femmes aux postes de direction.

L’abandon de l’amende a été salué par Hidalgo, qui s’est engagé à faire don de la somme à une société aidant les femmes victimes de violence.

«Nous avons pris acte du fait que ces 90 000 euros ne nous sont pas demandés», a déclaré le maire après la réunion, cité par les médias locaux.

«Nous allons les payer à la fédération Solidarites femmes qui gère aujourd’hui les 39-19», a-t-elle ajouté, faisant référence à un numéro d’assistance téléphonique pour les femmes qui ont souffert de violences domestiques et autres.

L’amende controversée a été giflée à l’origine au bureau du maire de Paris en décembre à la suite de la promotion de 11 femmes et cinq hommes à des postes de direction en 2018. La sanction découle d’une disposition du début des années 2010 qui, assez ironiquement, était à l’origine conçue pour promouvoir le genre. égalité et encourager l’embauche d’au moins 40% de femmes. La règle plafonnait à 60% le nombre de postes de direction nouvellement nommés dans le secteur public pouvant être attribués à un sexe.

Les politiques d’Hidalgo, cependant, enfreignaient la règle, puisque 69% des nouvelles personnes nommées se sont avérées être des femmes. Bien que la disposition elle-même ait été annulée en 2019, l’amende a tout de même été appliquée, car l’embauche avait eu lieu avant le rejet de la restriction de 60%.

