La France affirme que 2 citoyens détenus en Iran ont été libérés de prison et sont en route pour Paris

PARIS (AP) – Deux citoyens français emprisonnés en Iran ont été libérés, ont annoncé vendredi les autorités françaises.

Benjamin Brière et Bernard Phelan, qui avaient tous deux été détenus dans une prison de Mashhad, dans le nord-est de l’Iran, se dirigeaient vers Paris, a indiqué un communiqué de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna.

« Enfin libre », a tweeté le président Emmanuel Macron. « C’est un soulagement. »

Macron et le ministre « ont remercié tous ceux qui ont travaillé » pour leur liberté. Colonna s’est entretenu plus tôt vendredi avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, indique le communiqué sans plus de détails.

Brière, 37 ans, a été arrêtée il y a trois ans, en mai 2020 lors d’une tournée, pour avoir pris des photos avec un drone dans une zone où les appareils photo étaient interdits et avoir posé des questions sur les réseaux sociaux au sujet du foulard islamique obligatoire pour les femmes en Iran. Il a été reconnu coupable d’espionnage et condamné à huit ans et huit mois de prison, puis aurait été acquitté cette année.

Phelan, 64 ans, a été arrêté il y a sept mois alors qu’il se rendait en Iran pour des activités de conseil pour une agence de voyage, selon le quotidien français Le Parisien. Son arrestation en octobre dernier est intervenue alors que des femmes et des hommes ont pris fait et cause contre le port obligatoire du foulard à la suite du décès en détention de Mahsa Amini. La police des mœurs iranienne l’avait arrêtée pour avoir porté son foulard trop lâche.

Près d’une demi-douzaine d’autres citoyens français seraient détenus dans les prisons iraniennes. Parmi eux, Cecile Kohler, 37 ans, et Chuck Paris, 69 ans, qui ont été arrêtés le 7 mai 2022, après avoir rencontré des enseignants iraniens protestataires et participé à un rassemblement antigouvernemental. La France a identifié les deux comme une responsable du syndicat des enseignants et son partenaire en vacances en Iran.

En janvier 2022, la justice iranienne a ordonné la réincarcération de l’universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah, arrêtée en 2019. Adelkhah avait un temps été autorisée à purger une peine de cinq ans de prison en résidence surveillée. Elle avait été accusée de « propagande contre le système politique de la République islamique » et de « collusion pour porter atteinte à la sécurité nationale ».

Le compagnon d’Abdelkhah, l’universitaire Roland Marchal, a été libéré en 2020, un an après son arrestation.

D’autres Européens restent également emprisonnés par l’Iran avec des libérations occasionnelles, largement considérées comme faisant partie d’une demande de faveurs cynique et délicate.

Elaine Ganley, Associated Press