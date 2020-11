La France accuse quatre adolescents pour la décapitation de Samuel Paty

Quatre adolescents ont été inculpés en France pour le meurtre de Samuel Paty, dont trois qui auraient identifié l’enseignant à son assassin avant qu’il ne soit décapité dans une rue proche de son école.

Les trois individus, âgés de 13 à 14 ans, sont accusés de complicité dans un meurtre terroriste. La quatrième adolescente, qui est la fille du parent qui a lancé une campagne en ligne contre Paty, est accusée de dénonciation calomnieuse.

En raison de leur âge, la loi française interdit la publication des noms des élèves.

Paty a été tué par l’extrémiste islamiste tchétchène Abdullakh Anzorov, âgé de 18 ans, après avoir montré à ses étudiants des caricatures du prophète Mohammed, publiées dans le magazine satirique Charlie Hebdo, lors d’une leçon sur la liberté d’expression.

Le meurtre brutal a provoqué l’indignation en France et relancé un débat sur la liberté d’expression dans un pays en proie à des actes d’extrémisme religieux ces dernières années, avec des attentats terroristes ayant coûté la vie à plus de 250 personnes depuis 2015.

Sept personnes ont été initialement inculpées à la suite du meurtre, dont deux étudiants et un parent de l’un des élèves de Paty. Six ont été accusés de complicité dans un meurtre terroriste, tandis qu’un autre a été accusé d’avoir eu des contacts étroits avec le meurtrier et de s’associer à un terroriste.

Tous les suspects, à l’exception des deux mineurs, âgés de 14 et 15 ans, ont été placés en détention provisoire.En réponse à ce crime, le président français Emmanuel Macron s’est engagé à réprimer la violence et l’islam radical dans un mouvement qui a conduit à une réaction de la majorité. -Les pays musulmans, qui ont accusé le chef politique de bouc émissaire de leur religion.

