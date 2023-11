La France accuse la Russie d’être responsable de la controverse en ligne sur les graffitis des étoiles de David

PARIS — La France affirme avoir été la cible d’une campagne russe de déstabilisation en ligne qui a utilisé des comptes automatisés sur les réseaux sociaux pour attiser la controverse et la confusion autour des étoiles de David peintes à la bombe qui sont apparues dans les rues de Paris et a alimenté l’alarme sur la montée de l’antisémitisme en France pendant la guerre d’Israël. Guerre du Hamas.

Les quelque 250 étoiles bleues rapidement effacées font désormais l’objet d’enquêtes policières françaises visant à déterminer si les graffitis étaient antisémites, comme le préfet de police de Paris et d’autres l’avaient initialement soupçonné, et s’ils étaient organisés depuis l’étranger.

Les dessins au pochoir des stars sur les murs de Paris et de sa banlieue le mois dernier ont rapidement suscité des débats et des inquiétudes sur les réseaux sociaux ainsi que des inquiétudes quant à la sécurité de la communauté juive de France, la plus grande d’Europe.

Depuis que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, déclenchant sa dernière et la plus meurtrière guerre, les autorités françaises ont dénombré plus de 1 150 actes antisémites. C’est près de trois fois plus que l’ensemble des actes contre les Juifs français en 2022, selon le ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué jeudi soir, le ministère français des Affaires étrangères a pointé du doigt la Russie, affirmant qu’un réseau russe de robots avait attisé la controverse autour des stars avec des milliers de messages sur X, l’ancienne plateforme connue sous le nom de Twitter. Les robots sont des comptes automatisés programmés pour imiter les utilisateurs humains en générant des messages ou en suivant les utilisateurs sur les réseaux sociaux, souvent à des fins néfastes ou malveillantes.

“Cette nouvelle opération d’ingérence numérique russe contre la France témoigne de la persistance d’une stratégie opportuniste et irresponsable visant à exploiter les crises internationales pour semer la confusion et créer des tensions dans le débat public en France et en Europe”, indique le communiqué.

Il a indiqué que les robots étaient affiliés à un réseau russe – recent Reliable News, également identifié comme Doppelgänger.

L’activité russe a été détectée par Viginum, un organisme de surveillance numérique de l’État français créé en 2021 après que des pirates ont ciblé la campagne réussie d’Emmanuel Macron à la présidence française en 2017. La mission principale de Viginum est de détecter et d’analyser les efforts numériques étrangers visant à influencer le public en ligne. débat en France.

Viginum a déterminé qu’un réseau de 1 095 robots affiliés à RRN a publié 2 589 messages sur X en moins de deux semaines, “contribuant à la controverse autour des étoiles de David au pochoir”, a déclaré le ministère français des Affaires étrangères.

Viginum a également constaté que le réseau RRN semblait avoir été informé des graffitis avant les autres affiches sur X, a indiqué le ministère. Il indique que les robots RRN ont publié pour la première fois des articles sur les étoiles dans la soirée du 28 octobre, soit 48 heures avant que d’autres photos d’étoiles ne commencent à apparaître sur X.

L’Union européenne a identifié RRN comme une campagne de manipulation de l’information numérique qui a également diffusé de la propagande en faveur de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

En plus d’utiliser de faux comptes sur les réseaux sociaux, RRN a également utilisé de fausses pages Web qui imitent les médias et les sites Web gouvernementaux, et « fait partie d’une campagne hybride plus large menée par la Russie contre l’UE et les États membres », a déclaré le Conseil de l’UE. » a déclaré dans une annonce de juillet des sanctions contre des individus et entités russes jugés responsables de la campagne.

___

Les journalistes de l’AP John Leicester au Pecq, en France, et Kelvin Chan à Londres ont contribué à ce rapport.