La France accueillera la première cérémonie de remise des prix du rap, du R&B et de la musique afro

La France, deuxième plus grand marché de musique rap au monde après les États-Unis, accueillera jeudi sa première cérémonie de remise de prix pour le rap, le R&B et la musique afro, après des années de critiques selon lesquelles les genres populaires sont terriblement sous-représentés dans la musique grand public du pays. prix.

Le rap, le R&B et l’afro dominent les téléchargements en streaming en France dans ce qui est considéré comme un nouvel âge d’or du rap français, quatre ans après le magazine hip-hop américain DJBooth considérée comme la région parisienne la ville la plus prospère du monde pour le hip-hop.

L’année dernière, plus de la moitié des 20 albums les plus vendus en France étaient des rappeurs français. Le rap a représenté l’an dernier 65% des téléchargements sur les plateformes de streaming, mais au-delà des radios spécialisées Mouv’ et Skyrock, il ne représente que 12% de la musique diffusée sur les radios françaises.

L’absence du rap des grands prix de la musique française a longtemps été une source de controverse et de scandale. Il y a eu une vague d’indignation lorsque la jeune star montante Tiakola a été oubliée pour la «révélation de l’année» aux Victoires de la musique de février, malgré sa performance acclamée sur scène.

Désormais deux sociétés de médias, Booska-P et Couront organisé la première cérémonie de remise des prix – Les Flammes – pour reconnaître et célébrer la culture qui, selon eux, est issue des quartiers populaires, « et la créativité des gens qui la fabriquent ».

La cérémonie, soutenue par Spotify, aura lieu le 11 mai au théâtre du Châtelet à Paris.

« Nous voulions une cérémonie qui nous ressemble, sans concessions, et transparente. C’est une cérémonie de culture populaire donc nous voulions que les gens y aient accès », a déclaré Amadou Ba, co-fondateur de Booska-P.

Les Flammes a créé une liste de catégories qui reflètent la diversité du rap et des autres musiques noires. Le public peut voter et son vote compte pour 50% dans la plupart des catégories, avec un jury paritaire qui sera renouvelé chaque année. Dans un autre point de différence avec les récompenses grand public, qui sont diffusées en direct à la télévision, l’événement de trois heures et demie, dont 14 performances en direct, sera diffusé sur YouTube et le service de diffusion en direct Twitch.

Mekolo Biligui, écrivain et membre du jury, a déclaré que la diversité des récompenses – il y en aura 21, dont un prix pour la musique antillaise – permettra à la France de s’interroger sur l’essence même de sa culture rap.

« Le rap est une musique afro-américaine à la base. Il est alimenté par ces sons afro et il alimente les sons afro. C’est un festival de la culture noire en France », a déclaré Biligui. « Aux Brit Awards du Royaume-Uni en 2020, le rappeur Dave a remporté l’album de l’année avec Psychodrama. En France, il serait impossible pour un rappeur de remporter ce prix d’album de l’année dans n’importe quel genre.

Les artistes nominés incluent la célèbre Aya Nakamura pour l’artiste féminine de l’année. En 2021, elle était l’artiste francophone la plus écoutée au monde, avec 1,5 million de ventes. La même année, elle dépasse le milliard d’écoutes sur Spotify. Ses trois concerts plus tard ce mois-ci à l’Accord Arena de Paris, l’une des plus grandes salles de France, se sont vendus en moins de trois heures.

La légende du rap français Booba, dont la carrière s’étend sur près de 30 ans, 10 albums solo et plus de 3 millions de ventes d’albums, est nominé pour le concert de l’année pour son concert au Stade de France l’année dernière.

Tiakola, 23 ans, passé inaperçu aux Victoires de la musique, est nominé dans six catégories dont artiste masculin de l’année. Il a grandi dans le domaine des 4000 à La Courneuve en région parisienne, et a débuté dans le groupe 4keus avant la sortie de son premier album solo, Melo, l’année dernière.

Biligui a déclaré que le modèle de la cérémonie était des récompenses de style américain, telles que les BET Awards, les Grammys et les MTV Awards. Elle a dit qu’elle avait hâte de monter sur le tapis rouge habillée en « street-chic ».

« Nous méritons de nous célébrer. Nous n’avons rien à prouver à ceux qui ont ignoré notre culture pendant des années. Au-delà de la musique, c’est toute une culture, une façon de parler. C’est quelque chose que nous avons créé, pour nous.