Le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, s’exprime lors d’une conférence de presse à Paris le 14 janvier 2021.

LONDRES – Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a salué lundi le soutien de l’administration du président Joe Biden à une proposition de taxe mondiale sur les géants de la technologie, affirmant qu’un accord multilatéral pourrait entrer en vigueur dès ce printemps.

Cela intervient peu de temps après que la candidate de Biden au poste de secrétaire au Trésor, Janet Yellen, ait exprimé son soutien aux appels lancés aux entreprises technologiques pour qu’elles paient une plus grande part de leurs revenus dans les pays où elles opèrent.

L’ancien président Donald Trump s’était fermement opposé aux dispositions fiscales proposées, affirmant qu’elles discriminaient les entreprises américaines.

S’exprimant par vidéoconférence lors du sommet de l’Agenda de Davos, Le Maire a déclaré: « Je pense que c’est une très bonne nouvelle que la nouvelle secrétaire au Trésor Janet Yellen vient d’expliquer qu’elle était ouverte à l’idée de réfléchir à une nouvelle fiscalité internationale avec les deux piliers. : Tout d’abord, la fiscalité numérique et, bien sûr, également une imposition minimale sur l’impôt sur les sociétés. «

« Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il est possible de trouver un accord sur ce nouveau système fiscal international d’ici la fin du printemps 2021. Et je peux vous dire que nous ferons tout notre possible pour ouvrir la voie à un accord », a déclaré Le Maire à Geoff Cutmore de CNBC.

Yellen avait soutenu les appels à un nouveau prélèvement mondial sur les géants de la fiscalité lors d’une audience de confirmation du Sénat la semaine dernière.

« Cela nous permettrait de percevoir une juste part des entreprises tout en maintenant la compétitivité de nos entreprises et de diminuer les incitations que les entreprises américaines ont désormais aux activités offshore », a déclaré Yellen, a rapporté l’agence France-Presse le 20 janvier.