La France accepte le navire de sauvetage de migrants Ocean Viking L’Italie rejetée

Mais ce n’était pas la fin de la lutte entre les responsables français et le nouveau gouvernement de droite italien, qui avait auparavant refusé de laisser le navire mouiller. Et il pourrait y avoir de plus grandes divisions à venir alors que le nouveau Premier ministre italien Giorgia Meloni donne suite aux promesses de campagne d’adopter une ligne dure sur l’immigration clandestine, ravivant un problème que l’Union européenne n’a jamais complètement résolu.

Les plus de 230 personnes à bord de l’Ocean Viking, dont plus de 50 enfants, ont été secourues par l’organisation à but non lucratif SOS Méditerranée entre la mi-octobre et la fin octobre alors qu’elles tentaient de traverser la Méditerranée dans des navires plus petits. La France a évacué trois passagers malades par hélicoptère jeudi, avant que le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin ne déclare que son gouvernement prendrait une décision “exceptionnelle” pour permettre aux autres de débarquer et de faire évaluer leurs demandes d’asile en France.