La France accélère sa production d’armes pour l’Ukraine et affirme que la Russie scrute le courage de l’Occident

PARIS (AP) — La France a annoncé jeudi de nouvelles livraisons prévues de son système d’artillerie César à l’Ukraine et l’accélération de la fabrication d’armes afin d’éviter d’épuiser ses propres stocks militaires tout en continuant à soutenir l’effort de guerre contre l’invasion russe.

“La logique de cession de matériels prélevés sur les stocks des armées touche à sa fin”, a déclaré le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, dans un entretien au Parisien. « Désormais, la solution est de relier directement les industries de défense françaises à l’armée ukrainienne. »

La France a également lancé une campagne pour financer la livraison cette année de 78 obusiers automoteurs Caesar de 155 mm à l’Ukraine. L’Ukraine a déjà payé elle-même six de ces armes et la France fournira 50 millions d’euros (54 millions de dollars) pour en livrer 12 autres, a déclaré Lecornu séparément dans un discours. La France recherche également 280 millions d’euros (305 millions de dollars) auprès d’autres alliés de l’Ukraine pour payer les 60 autres César, a indiqué le ministre.

Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, s’exprimant par liaison vidéo, a déclaré que les forces russes tiraient cinq fois plus d’obus d’artillerie, voire 10 fois plus dans certains endroits, que les forces ukrainiennes le long des lignes de front et qu’une artillerie plus forte « était l’un de nos principaux besoins pour gagner ». cette guerre.

« La pénurie de munitions et la faim d’obus constituent un problème très réel et urgent », a-t-il déclaré.

Lecornu a déclaré que des livraisons accrues d’obus pour l’Ukraine étaient en cours. A partir de ce mois, la France fournira 3 000 obus pour canons de 155 mm par mois, contre 1 000 obus par mois au début de la guerre et 2 000 par mois depuis avril dernier, a indiqué Lecornu.

La production d’autres matériels augmente également.

Le fabricant français Nexter prenait autrefois 30 mois pour fabriquer un César, mais il en faut désormais la moitié, a déclaré Lecornu au Parisien. Les Césars sont parmi une gamme de systèmes d’artillerie fournis par l’Occident qui ont donné aux équipages ukrainiens un avantage, en particulier lorsqu’ils sont associés à des munitions de haute précision, contre les batteries d’artillerie russes utilisant d’anciens systèmes de conception soviétique.

Thales met désormais six mois, contre 18 mois auparavant, pour livrer l’un de ses radars GM200 fournis à l’Ukraine pour sa défense aérienne, et le délai de production de MBDA pour le missile de défense aérienne à courte portée Mistral a également été considérablement réduit, a indiqué le communiqué. a déclaré le ministre.

À la suite de la Russie 24 février 2022, invasion de l’Ukraine, la France fait partie des pays qui ont rapidement libéré les armes de leurs propres arsenaux pour aider à renforcer les défenses ukrainiennes. Outre les Caesars, la France a fourni des chars légers, des missiles de croisière à longue portée, des systèmes de défense aérienne et d’autres équipements, soutien et entrainement militaire. Au total, l’aide française est estimée à des milliards d’euros (dollars).

Lecornu a déclaré que 49 Caesars déjà livrés étaient en opération en Ukraine. Sur la base des retours sur le champ de bataille, le système est en cours d’amélioration pour permettre aux artilleurs ukrainiens de mieux cibler les chars russes, a déclaré le ministre.

D’autres livraisons sont promises. Le président français Emmanuel Macron cette semaine, des plans ont été annoncés pour fournir environ 40 missiles Storm Shadow supplémentaires à longue portée et « plusieurs centaines de bombes ». Il a également annoncé son intention de se rendre à nouveau en Ukraine le mois prochain, déclarant : « Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner ».

Mais craignant d’épuiser leurs propres défenses alors que la Russie se prépare de plus en plus à une guerre prolongée, la France et d’autres partisans de l’Ukraine cherchent d’autres moyens de continuer à répondre aux besoins de défense de Kiev sur le long terme.

« Dans cette phase de la guerre, nous avons besoin de persévérance dans notre aide militaire à Kiev », a déclaré Lecornu. “La Russie parie que le temps joue en son faveur.”

Il a déclaré que la Russie, l’Iran et la Corée du Nord scrutaient le courage des partenaires de l’Ukraine.

“Notre capacité à faire preuve d’endurance et de fiabilité est surveillée à Moscou, mais aussi à Pyongyang ou à Téhéran”, a-t-il déclaré.

