La mesure accélérée est un départ notable pour un pays qui a adopté des règles d’immigration de plus en plus strictes. Pris au piège de la paperasserie, les demandes de citoyenneté peuvent prendre des années et le nombre de naturalisations a diminué au fil des ans.

Les bénéficiaires comprennent non seulement les travailleurs de la santé, mais aussi les éboueurs, les femmes de ménage et les caissiers, a déclaré Mme Schiappa.

Avec plus de 60000 décès causés par le coronavirus et près de 2,5 millions d’infections à coronavirus signalées, la France a payé un lourd tribut dans la pandémie. Les taux d’infection n’ayant pas baissé aussi rapidement que prévu, le gouvernement français a récemment décidé de retarder l’assouplissement de certaines restrictions de verrouillage.

La première vague a failli briser le système de santé du pays – et les travailleurs de première ligne étaient plus exposés que la plupart des autres. Mme Schiappa a donc demandé aux responsables régionaux d’accélérer les demandes de citoyenneté des travailleurs étrangers qui en faisaient partie.

Plus de 70 candidats ont obtenu la citoyenneté depuis septembre et 693 autres en sont au stade final du processus, ont indiqué les autorités. Bien que leur nationalité n’ait pas été rendue publique, les bénéficiaires comprennent principalement des travailleurs de la santé et des travailleurs sociaux, ainsi que des employés de magasin et des fonctionnaires.

L’épidémie de coronavirus › Mis à jour 21 décembre 2020 à 18 h 49 HE Un scientifique de Floride a poursuivi les forces de l’ordre dans une bataille en cours sur les données Covid-19.

Le Vatican dit qu’il est « moralement acceptable » d’obtenir un vaccin lié au tissu fœtal.

Alors que le monde essaie de contenir une nouvelle souche du virus, des questions se posent sur la mesure dans laquelle elle s’est déjà propagée.

Il existe plusieurs manières d’obtenir la citoyenneté en France: par le mariage; en étant né en France ou d’un parent français; et par naturalisation. Dans ce dernier cas, le candidat doit avoir vécu dans le pays depuis au moins cinq ans – ou deux ans pour les immigrés diplômés en France – disposer de ressources stables et être considéré comme intégré à la société française.

Aziz Youssef, physiothérapeute d’origine tunisienne qui a émigré en France en 2014, a déclaré que l’obtention de la citoyenneté par naturalisation équivalait à «un parcours du combattant». Il se souvient avoir envoyé une demande pour la première fois à la fin de 2016 après avoir obtenu un diplôme en physiothérapie – et avoir eu un rendez-vous pour un an plus tard.

M. Youssef, qui a déclaré avoir rendu visite à des dizaines de patients isolés lors de la première vague de la pandémie, s’attendait à ce que sa demande soit complétée d’ici 2022. Mais après avoir pris connaissance des nouvelles exceptions du gouvernement pour les travailleurs de première ligne, il s’est entretenu avec les autorités locales. , qui l’a accéléré. Son avant-dernier entretien a eu lieu début décembre.

«Tout s’est accéléré très rapidement», a déclaré M. Youssef, ajoutant qu’il considérait l’accélération comme «une forme de reconnaissance pour le travail qui a été accompli».

En septembre, Mme Schiappa a également ordonné aux fonctionnaires de réduire la période de résidence en France requise pour obtenir la citoyenneté par naturalisation à deux ans contre cinq habituellement dans le cas de «grands services rendus».

Didier Leschi, directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a déclaré que la mesure accélérée faisait partie «d’une longue tradition qui remonte à la Révolution française, qui consiste à accorder la citoyenneté aux bienfaiteurs du pays».