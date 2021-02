Les habitudes alimentaires des Français ont déjà été mis à rude épreuve par la pandémie. Un couvre-feu à 18 h empêche l’arrêt avant le dîner à la boulangerie ou à la boucherie, et la fermeture de tous les cafés et restaurants a propulsé des plats à emporter sous la forme de «le click & collect» – expression anglaise adoptée par les Français. Ce fut un cas d’indignité après l’autre.

PARIS – Les habitudes alimentaires sont aussi un bon guide de la France que n’importe quel autre, et elles sont sur le point de subir un changement radical.

Jusqu’à présent, toute entreprise autorisant les salariés à déjeuner à leur bureau était passible d’une amende si elle était découverte par les inspecteurs qui appliquent le code du travail. L’employé en question a fait l’objet de mesures disciplinaires non précisées.

La femme à son bureau représentée dans le quotidien conservateur Le Figaro avait l’air beaucoup moins satisfaite, avec un téléphone dans une main, une fourchette dans l’autre et les yeux sur un écran.

Le principal journal économique, Les Echos, a publié son article sur le développement sous l’image choquante d’une femme mangeant une salade de laitue et de tomate dans un récipient en plastique devant son ordinateur portable. Un léger sourire sur son visage suggéra qu’elle pourrait même être heureuse.

«Nous, Français et vous, Américains, avons des idées totalement différentes sur le travail», a déclaré Agnès Dutin, une traductrice à la retraite, en faisant rouler un sac avec ses produits du marché du dimanche. «C’est une catastrophe de travailler à votre bureau. Vous avez besoin d’une pause pour rafraîchir l’esprit. Il est bon de bouger son corps. À votre retour, vous voyez les choses différemment. »

Manger en France, quelles que soient les incursions de la restauration rapide, reste une expérience sociale plutôt qu’une simple question de nourriture. C’est un rassemblement agréable auquel une grande partie de la vie est consacrée.

Dans le pays qui a donné au monde la semaine de 35 heures, bien que souvent contournée, l’habitude américaine du déjeuner au bureau est considérée comme une indication inquiétante d’une mauvaise compréhension de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

«Vous n’avez qu’une seule vie», a fait remarquer Mme Dutin.

Les restrictions pandémiques ont été particulièrement difficiles pour les propriétaires de restaurants. Certains avaient suggéré l’ouverture au mépris de l’ordre du gouvernement, poussant le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, à avertir qu’une telle insurrection entraînerait la perte du soutien financier du gouvernement pendant la pandémie.

La refonte du code du travail pour assouplir les recrutements et les licenciements en France, et généralement réduire la réglementation, a été un axe majeur de la présidence d’Emmanuel Macron. Le changement a contribué à une baisse significative du chômage, qui tournait autour de 10 pour cent avant son entrée en fonction.

M. Macron a choisi de ne pas imposer un troisième verrouillage malgré la virulence persistante de la pandémie, mais son gouvernement a renforcé les mesures pour contenir le virus sur le lieu de travail – en insistant pour que les entreprises favorisent le travail à distance dans la mesure du possible, maintiennent les employés à au moins deux mètres, ou environ six pieds, séparés s’ils viennent au bureau, et maintenant en permettant aux travailleurs de manger à leur bureau.

On ne sait pas combien de Français le faisaient déjà. La mondialisation, ou tout simplement l’américanisation, a également frappé la France. Pourtant, la décision du ministère du Travail était un départ.