PARIS – Aveuglée par ses craintes de perdre son influence en Afrique et par une vision coloniale des peuples du continent, la France est restée proche du «régime raciste, corrompu et violent» responsable du génocide de 1994 au Rwanda, et supporte «des graves et accablants» responsabilités, selon un rapport publié vendredi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy