La France a une 5ème nuit d’émeutes sur le meurtre d’un adolescent par la police

PARIS (AP) – De jeunes émeutiers en France se sont affrontés avec la police tôt dimanche et ont pris pour cible la maison d’un maire avec une voiture en feu, blessant des membres de sa famille, alors que le pays a connu une cinquième nuit de troubles après le meurtre d’un adolescent par la police. Cependant, la violence globale a semblé diminuer par rapport aux nuits précédentes.

La police a procédé à 719 arrestations supplémentaires, portant le nombre total de personnes détenues à plus de 3 000 suite à un déploiement massif de sécurité visant à réprimer le pire bouleversement social de la France depuis des années.

La crise a posé un nouveau défi au leadership du président Emmanuel Macron et a révélé un mécontentement profond dans les quartiers populaires face à la discrimination et au manque d’opportunités.

Le jeune de 17 ans dont la mort mardi a suscité la colère était inhumation samedi lors d’une cérémonie musulmane à Nanterre, en banlieue parisienne, où les émotions suscitées par sa perte restent vives.

La grand-mère de l’adolescent, qui n’a été identifiée publiquement que par son prénom, Nahel, a appelé dimanche à la fin des violences qui ont suivi sa mort.

À la tombée de la nuit samedi, une petite foule s’est rassemblée sur les Champs-Élysées pour protester mais a rencontré des centaines d’officiers avec des matraques et des boucliers gardant l’avenue et ses boutiques. Dans un quartier moins chic de Paris, des manifestants ont déclenché des pétards et allumé des barricades en feu alors que la police ripostait avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes.

Une voiture en feu a percuté le domicile du maire de la banlieue parisienne de L’Hay-les-Roses. Plusieurs écoles, commissariats, mairies et magasins ont été la cible d’incendies ou de vandalisme ces derniers jours mais une telle attaque personnelle contre le domicile d’un maire est inhabituelle.

Le maire Vincent Jeanbrun a déclaré que sa femme et un de ses enfants avaient été blessés lors de l’attaque de 1 h 30 alors qu’ils dormaient et qu’il était à la mairie pour surveiller les violences. Jeanbrun, du parti d’opposition conservateur Les Républicains, a déclaré que l’attaque représentait une nouvelle étape « d’horreur et d’ignominie » dans les troubles.

Le procureur régional Stéphane Hardouin a ouvert une enquête pour tentative de meurtre, déclarant à la télévision française qu’une enquête préliminaire suggère que la voiture était censée percuter la maison et l’incendier. Il a dit qu’un accélérateur de flamme a été trouvé dans une bouteille dans la voiture.

La Première ministre Elisabeth Borne s’est rendue à l’Hay-les-Roses pour rencontrer Jeanbrun avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et d’autres responsables, et a promis que « nous allons tout faire pour rétablir l’ordre au plus vite ».

Macron prévoyait de tenir une réunion spéciale de sécurité dimanche soir avec Borne, Darmanin et le ministre de la justice.

Un graffiti indique « Justice pour Nahel » sur un mur dimanche 2 juillet 2023 à Nanterre en banlieue parisienne. Un monument commémorant les victimes de la Shoah et les résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale à Nanterre a encore été dégradé par des graffitis dimanche, après avoir été vandalisé jeudi en marge d’une marche silencieuse en hommage à Nahel. Des vandales ont peint des slogans anti-policiers, notamment « La racaille policière de Saint-Soline à Nanterre », « N’oubliez pas et ne pardonnez pas » et « Police, violeurs, assassins » (AP Photo/Cara Anna)

Des escarmouches ont éclaté dans la ville méditerranéenne de Marseille mais sont apparues moins intenses que la nuit précédente, selon le ministère de l’Intérieur.

Les arrestations à l’échelle nationale étaient inférieures à celles de la veille. Darmanin a attribué cela à « l’action résolue des forces de sécurité ».

Le déploiement massif de la police a été bien accueilli par certains habitants effrayés des quartiers ciblés et les commerçants dont les magasins ont été saccagés, mais a encore frustré ceux qui considèrent le comportement de la police comme le cœur de la crise.

La grand-mère de Nahel, identifiée uniquement comme Nadia, a déclaré dimanche dans un entretien téléphonique avec la chaîne d’information française BFM TV : « Les gens qui cassent des choses, je leur dis : arrêtez, arrêtez. »

« Ne cassez pas les vitres, les bus… les écoles. Nous voulons calmer les choses », a-t-elle ajouté.

Elle a dit qu’elle était en colère contre l’officier qui a tué son petit-fils mais pas contre la police en général. « Dieu merci, la police est là », a-t-elle déclaré.

Les troubles ont incité Macron à retarder ce qui aurait été la première visite d’État en Allemagne d’un président français en 23 ans, à partir de dimanche soir.

Des centaines de policiers et de pompiers ont été blessés dans les violences, bien que les autorités n’aient pas précisé combien de manifestants ont été blessés. En Guyane française, un territoire d’outre-mer, un 54 ans est décédé après avoir été touché par une balle perdue.

Macron a a accusé les médias sociaux d’alimenter la violence. Le ministre français de la justice a averti que les jeunes qui partager des appels à la violence sur Snapchat ou d’autres applications pourraient faire l’objet de poursuites.

Alors que des concerts au stade national et des événements plus petits à travers le pays ont été annulés en raison de la violence et que certains quartiers ont subi de graves dommages, la vie dans d’autres régions de France a continué comme d’habitude.

Dans la capitale, les touristes se pressaient vers la Tour Eiffel, où les ouvriers ont installé une horloge à proximité comptant jusqu’à l’année prochaine Jeux olympiques de Paris. A deux pas de Nanterre, une galerie marchande s’anime dimanche avec une clientèle de tous horizons. Les familles qui en avaient les moyens se dirigeaient vers les vacances d’été.

Des centaines de personnes en deuil se tenaient samedi sur une route menant à un cimetière perché à Nanterre pour rendre hommage à Nahel en tant que son cercueil blanc a été porté d’une mosquée à sa tombe. Sa mère, vêtue de blanc, est entrée dans le cimetière sous les applaudissements.

Beaucoup d’hommes étaient jeunes et arabes ou noirs, venant pleurer un garçon qui aurait pu être eux. La famille de Nahel a des racines en Algérie.

La vidéo du meurtre montrait deux officiers à la fenêtre de la voiture, l’un avec son arme pointée sur le conducteur. Alors que l’adolescent s’avançait, l’agent a tiré une fois à travers le pare-brise. L’officier accusé d’avoir tué Nahel a reçu une accusation préliminaire d’homicide volontaire.

Treize personnes qui ne se sont pas conformées aux contrôles routiers ont été mortellement abattues par la police française l’année dernière, et trois cette année, ce qui a incité à exiger plus de responsabilité. La France a également vu des manifestations de violence policière et d’injustice raciale après Le meurtre de George Floyd par la police du Minnesota.

La réaction au meurtre a été un puissant rappel de la pauvreté persistante, discrimination n et des perspectives d’emploi limitées dans les quartiers de France où beaucoup trouvent leurs racines dans les anciennes colonies françaises.

Sur une place publique de Nanterre, un jeune homme d’origine sénégalaise a déclaré que la France n’apprendrait pas grand-chose des derniers troubles. Faiez Njai a déclaré à propos de la police : « Ils jouent sur nos peurs en disant que ‘Si vous ne nous écoutez pas' », puis il a pointé un doigt vers sa tempe et a tiré.

En 2005, la France a été secouée par des semaines d’émeutes provoquées par la mort de deux adolescents qui ont été électrocutés dans une sous-station électrique de la banlieue parisienne de Clichy-sous-Bois alors qu’ils fuyaient la police. Plusieurs bâtiments y ont été incendiés cette semaine, dont la mairie, un lycée, une bibliothèque et un supermarché.

Au pied d’un pont près de la Tour Eiffel où des générations de couples ont attaché des cadenas pour symboliser l’amour durable, un Sénégalais vendant des serrures et des clés bon marché a secoué la tête lorsqu’on lui a demandé si le meurtre de Nahel et la violence qui s’ensuivrait changeraient quelque chose.

« J’en doute », a-t-il dit en ne donnant que son prénom, Demba, par crainte de représailles. « La discrimination est trop profonde. »

Un monument de la Seconde Guerre mondiale à Nanterre commémorant les victimes de l’Holocauste et les membres de la résistance française qui a été vandalisé en marge d’une marche silencieuse jeudi pour rendre hommage à Nahel a encore été dégradé dimanche avec des slogans tels que « Police racaille », « Ne pardonnez pas ou oubliez » et « Police, violeurs, assassins ».

Le Congrès juif européen a dénoncé le vandalisme comme un « acte honteux de manque de respect pour la mémoire des victimes de l’Holocauste ».