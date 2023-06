La France a un plan de trêve de l’OTAN pour l’Ukraine – médias

Paris pourrait offrir à Kiev son soutien à l’adhésion après la fin du conflit avec Moscou, rapporte Le Monde

Le gouvernement français pourrait tenter d’attirer Kiev à la table des négociations avec la Russie en offrant son soutien à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN après la fin du conflit, rapportent les médias français.

Selon Le Monde, cette approche a été discutée à l’Elysée lundi dernier par le Conseil de défense français. L’espoir est que si l’Ukraine rejoignait le bloc militaire dirigé par les États-Unis, cela dissuaderait de nouvelles hostilités, selon le rapport de mardi. Une source militaire a déclaré au journal que la position française est « plus proche de celle de la Pologne que de celle de l’Allemagne. »

La Russie considère l’OTAN comme une organisation hostile et a qualifié les tentatives d’inclure l’Ukraine dans le bloc de « ligne rouge » pour la sécurité nationale. Moscou a lancé son opération militaire dans le pays voisin l’année dernière après que les membres de l’OTAN ont refusé de discuter de ses préoccupations en matière de sécurité. L’organisation absorbait discrètement l’Ukraine sans l’inclure formellement, ont affirmé des responsables russes.

Les délibérations à Paris précèdent un sommet des dirigeants de l’OTAN qui aura lieu en Lituanie le mois prochain. La semaine dernière, le président américain Joe Biden a versé de l’eau froide sur l’espoir que la candidature de l’Ukraine serait accélérée. Il a déclaré que le pays devrait répondre aux mêmes normes que tout le monde et que « nous n’allons pas le rendre facile. »

L’administration Biden se rangerait du côté de la position prudente allemande plutôt que de la Pologne et d’autres pays qui souhaitent voir une feuille de route rapide pour que l’Ukraine rejoigne l’OTAN. Selon le New York Times, Kiev pourrait à la place recevoir une mise à niveau des relations avec le bloc au niveau du conseil – la même que la Russie avait autrefois – et une promesse de fourniture continue d’armes.

Kiev exige le retrait complet des troupes russes du territoire revendiqué par l’Ukraine avant tout pourparler de paix. Un « plan de paix » promu par le président ukrainien Vladimir Zelensky l’exige, ainsi que des réparations et d’autres concessions. Moscou a rejeté la proposition, la qualifiant de détachée de la réalité.