La France a souffert en finale de la Coupe du monde, mais le génie de Mbappe brille

LUSAIL, Qatar – Après une Coupe du monde où tout s’est déroulé à peu près comme prévu jusqu’à la finale, les joueurs français ont vécu la plus grande montagne russe d’émotions dimanche contre l’Argentine et Lionel Messi. En baisse 2-0 en première mi-temps, puis en hausse après que le doublé de deux minutes de Kylian Mbappe a égalisé les scores tardivement; jusqu’à un but de Messi en prolongation, mais à nouveau alors que Mbappe égalisait une fois de plus avec deux minutes à jouer. Puis finalement dans une mer de chagrin et de regret après la séance de tirs au but alors que l’Argentine soulevait le trophée.

2 Connexe

Perdre une finale de Coupe du monde est toujours difficile. C’est encore plus cruel quand il s’agit des tirs au but. La blessure est trop crue pour penser aux points positifs à retenir du tournoi, mais quand ils le feront, Didier Deschamps et ses joueurs réfléchiront aux raisons pour lesquelles les 60 premières minutes de la finale ont été un tel désastre et pourquoi les 50 suivantes ont été bien meilleures. .

Une telle performance Jekyll-and-Hyde des hommes de Deschamps ne s’était jamais produite auparavant dans ce tournoi; c’était en fait le contraire. Mis à part le onze de deuxième rang perdant 1-0 contre la Tunisie lors du dernier match de groupe, la France avait été calme, impitoyable et efficace tout au long. Mais il semble que la pression de la finale, la présence du légendaire Messi contre eux et le soutien bruyant des supporters argentins aient fait perdre à l’équipe son mojo et oublier ce qui les avait rendus si bons au Qatar.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Support | Résultats

L’Argentine a connu une merveilleuse première mi-temps, marquant d’abord sur un penalty de Messi, puis après un beau mouvement terminé par Angel Di Maria, mais Deschamps devra comprendre exactement ce qui s’est passé de son côté. Ne s’est-il pas suffisamment bien préparé ? S’est-il trompé de tactique et a-t-il eu du mal à réagir après les premières difficultés de son équipe ? Le virus qui a frappé le camp de France dans la semaine a-t-il joué un rôle et fragilisé physiquement les joueurs ?

Il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre, mais une chose est sûre : depuis que Deschamps a pris le poste de France à l’été 2012, son équipe n’avait jamais été aussi dominée dans un tournoi majeur. Pas par l’Allemagne en 2014 (1-0, quart de finale de la Coupe du monde), pas par le Portugal en 2016 (1-0, finale de l’Euro 2016), pas par la Suisse en 2021 (3-3, défaite aux tirs au but en huitièmes de finale de l’Euro 2020) . Il y a eu quelques défaites lors des campagnes de qualification ou de la Ligue des Nations, mais pas de la même manière que l’Argentine a contrôlé les choses en première mi-temps. Et certainement pas dans un jeu de ce calibre.

La France était bâclée en possession, deuxième à chaque duel, perdait une balle sur deux et semblait dépourvue de tout combat. Quelque chose devait changer.

jouer 1:45 Dale Johnson récapitule les décisions d’arbitrage lors de la victoire de l’Argentine contre la France en finale de la Coupe du monde.

Pour la première fois de sa carrière d’entraîneur, Deschamps a remplacé deux joueurs après 40 minutes – l’ailier Ousmane Dembele, dont la faute avait donné un penalty à l’Argentine pour le premier but, et l’attaquant Olivier Giroud, qui n’avait pas beaucoup de ballon. avant de partir et d’avoir l’air frustré. Randal Kolo Muani et Marcus Thuram sont entrés en jeu et ont donné à la France une chance de se battre en seconde période, alors que le génie de Mbappe prenait le relais.

Sans un tir jusqu’à la 70e minute et poursuivant le match dans le temps imparti, le 4-2-4 que Deschamps a mis en place après que Kingsley Coman a remplacé Antoine Griezmann pour prendre position sur l’aile droite – avec Mbappe et Kolo Muani au centre et Thuram à gauche – ont bien fonctionné pour mettre l’Argentine sous pression.

Lorsque Kolo Muani s’est échappé et a remporté un penalty à un peu plus de 10 minutes de la fin, converti par Mbappe, la France a repris vie. Une minute plus tard, Thuram a fourni la passe décisive lobée parfaite pour le brillant deuxième but de Mbappe et le match était à égalité. Cela n’aurait pas dû prendre autant de temps, mais l’envie, la conviction étaient de retour, et c’est ce dont l’équipe doit se souvenir pour aller de l’avant. La France a fait preuve de beaucoup d’engagement après avoir été menée 2-0, elle n’a pas paniqué et ce qui lui manquait dans sa cruauté habituelle, elle l’a compensé avec courage.

La prolongation a vu un autre va-et-vient Messi-Mbappe, mais la France aurait pu le gagner dans les dernières secondes du match puisque le tir de Kolo Muani a été arrêté par le gardien argentin Emiliano Martinez.

Lors de la fusillade, Messi et Mbappe ont donné le coup d’envoi avec leur classe habituelle avant que la pression ne se révèle trop forte pour Coman et Aurélien Tchouameni. Ils sont jeunes; ils apprendront. La jeune génération française tirera beaucoup de cette défaite, et l’avenir est prometteur tant que des leçons seront tirées. Ils seront tous plus forts dans 18 mois pour l’Euro en Allemagne.

Kylian Mbappe a volé la vedette avec un tour du chapeau, mais cela n’a pas suffi à la France. Julian Finney/Getty Images

Peut-être que parfois le style minimaliste de Deschamps ne suffit pas. Avec les joueurs dont il dispose, il peut faire plus. Peut-être qu’à l’avenir, Mbappe devrait jouer en tant que deuxième attaquant, où il est le meilleur contre les meilleures équipes, plutôt que sur l’aile gauche.

La France aurait pu gagner cette finale, mais sur l’équilibre du jeu, elle méritait de la perdre. Entrant dans ce match avec beaucoup d’ambition et de confiance, ils semblaient surpris de voir à quel point l’Argentine était agressive et bien organisée. Pourtant, compte tenu des joueurs absents pour cause de blessure (Paul Pogba, Karim Benzema, N’Golo Kante, Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez), les problèmes avant le tournoi autour de la fédération française, ainsi que la maladie qui sévit au hôtel, la Coupe du monde 2022 a été très positive pour la France.

Mardi, Mbappe aura 24 ans. Il n’a peut-être pas ajouté une autre Coupe du monde à son palmarès, mais il continue de battre record après record. Ses huit buts dans le tournoi sont l’un des plus élevés pour un vainqueur du Golden Boot, alors qu’il est le seul joueur de l’histoire à avoir marqué quatre buts en finale de la Coupe du monde et le deuxième à avoir réussi un tour du chapeau en un – après l’Anglais Sir Geoff. Hurt en 1966.

Mbappe a montré pourquoi il est le leader de cette équipe, et alors que Messi était la superstar qui a finalement pris le dessus dans la nuit, l’avenir de la France est entre de très bonnes mains.