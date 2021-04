La France a une responsabilité «significative» pour «avoir permis un génocide prévisible», affirme le rapport rwandais de 600 pages, publié lundi. Il documente le rôle des autorités françaises avant, pendant et après le massacre, qui a fait environ 800 000 morts entre avril et juillet 1994.

Il soutient que la France « N’a rien fait pour arrêter » les meurtres, principalement de la minorité ethnique tutsie, et, dans les années qui ont suivi, a tenté de déformer les vérités et de dissimuler son rôle, et même étendu la protection aux auteurs, issus des extrémistes de la population majoritairement hutue.

Il accuse également l’ancien président français François Mitterrand et son administration de soutenir, financer et former le gouvernement du président rwandais de l’époque Juvénal Habyarimana, malgré « panneaux de signalisation, » et être au courant des préparatifs en cours pour l’abattage.

«Le gouvernement français n’était ni aveugle ni inconscient du génocide prévisible», est d’avis que le nouveau rapport intervient moins d’un mois après qu’un rapport français a conclu que la France avait «Responsabilités lourdes et accablantes» mais l’a débarrassé de sa complicité dans les tueries.

«La France est-elle complice du génocide des Tutsi? Si nous entendons par là une volonté de se joindre à une opération génocidaire, rien dans les archives qui ont été examinées ne le démontre, » il a déclaré.

Mis en service en 2017, le rapport français accuse les autorités de poursuivre leur «Intérêts propres, en particulier, le renforcement et l’expansion de la puissance et de l’influence de la France en Afrique.» Même au plus fort des tueries, ils « N’a rien fait pour arrêter » les massacres, dit-il.

Cependant, les auteurs ont trouvé «Aucune preuve que des fonctionnaires ou du personnel français aient participé directement au meurtre de Tutsi pendant cette période.» Néanmoins, ils ont vivement critiqué le gouvernement français pour ne pas avoir déclassifié les documents sur le génocide. Le gouvernement rwandais avait soumis trois demandes de documentation entre 2019 et 2021 qui étaient « Ignoré », selon le rapport.

« L’élément le plus important de ce processus est peut-être que ces deux commissions ont analysé les faits historiques, analysé les archives qui leur ont été mises à leur disposition et sont parvenues à une compréhension commune de ce passé, » Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a déclaré à l’agence de presse Associated Press. «À partir de là, nous pouvons bâtir cette relation solide», il ajouta.

