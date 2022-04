La France à la Coupe du Monde 2022 : gagnerons-nous à nouveau le titre ?

Il n’y a probablement pas d’équipe qui aime autant se souvenir de la Coupe du Monde 2018 que l’équipe de France. Après tout, les Bleus ont remporté le titre. Pour la France, il s’agissait du deuxième titre de champion du Monde de l’histoire du football. Il n’est donc pas étonnant que cela offre des possibilités passionnantes pour les paris sportifs en ligne , d’autant plus qu’il n’a plus été possible de défendre le titre de champion du Monde depuis des décennies.

Dernièrement, les champions du Monde en titre ont échoué dès le premier tour. Mais l’équipe de France veut enfin échapper à cette malédiction. C’est pourquoi le premier obstacle décisif à surmonter a été la qualification pour la Coupe du Monde 2022, dans le groupe D de la qualification européenne. Les adversaires étaient l’Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan.

Les qualifications ont eu lieu de mars 2021 à novembre 2021. Les vainqueurs de chaque groupe ont atteint directement la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Les deuxièmes pouvaient également espérer se qualifier pour la phase finale lors des barrages de qualification pour la Coupe du Monde 2022.

La France est-elle la grande favorite ?

Bien sûr, il y a eu des analyses correspondantes sur la qualification du groupe D pour la Coupe du Monde, car de nombreux fans de football aiment placer des paris ou simplement connaître les options possibles. Naturellement, le groupe du champion du Monde était particulièrement intéressant. Nous vous proposons donc tout d’abord une rétrospective des équipes du groupe D de qualification.

Ce n’est probablement pas un mensonge de dire que tous les entraîneurs du Monde aimeraient avoir une telle sélection à disposition, comme c’est le cas pour Didier Deschamps. En fin de compte, la France est composée de joueurs de classe mondiale dans tous les secteurs de l’équipe, sans exception. En fait, cela vaut même à plusieurs égards.

Voici à quoi ressemble cette gigantesque sélection : En commençant par Raphaël Varane, Benjamin Pavard et Clément Lenglet en défense. Puis Paul Pogba, N’Golo Kanté ou encore Corentin Tolisso au milieu de terrain. Jusqu’à Kylian Mbappé , Antoine Griezmann et Olivier Giroud. De plus, de nombreux joueurs sont très jeunes, comme Mbappé qui n’a que 22 ans. L’équipe tricolore dispose donc d’un choix gigantesque.

Une rétrospective de la qualification

Les deux matchs du tour de qualification contre l’Ukraine se sont soldés par un score de 1 à 1. Certes, l’Ukraine avait aussi de très bons joueurs sur le terrain, avec l’arrière gauche Oleksandr Zinchenko, le régisseur du milieu de terrain Ruslan Malinovskyi et l’ailier droit Viktor Tsygankov, mais les Français étaient nettement mieux dotés à tous les postes. Finalement, l’Ukraine a terminé deuxième de son groupe et a participé aux playoffs.

Contre les Finlandais, l’équipe a remporté les deux matches par 2 à 0. Des joueurs comme Erling Haaland ou Christian Eriksen ont permis de construire une équipe efficace sous la direction de Markku Kanerva. En fin de compte, l’équipe n’a réussi à se hisser qu’à la troisième place du classement lors des qualifications.

Les Bosniaques étaient dirigés par Dusan Bajevic. Cependant, l’équipe s’est développée de manière totalement différente de l’équipe finlandaise. Il y a quelques années encore, l’équipe faisait partie des équipes qui auraient pu devenir des équipes de premier plan. Mais entre-temps, l’équipe doit supporter une série de déceptions.

Une victoire 1-0 au match aller et un match nul 1-1 ont toutefois permis à la France de remporter 4 points importants. La Bosnie-Herzégovine a terminé les qualifications à la 4e place.

Depuis 2019, le Kazakhstan est dirigé par le Tchèque Michal Bilek. Grâce à cet entraîneur, l’équipe a fait quelques bons progrès. Ainsi, des joueurs comme le jeune milieu de terrain régisseur Baktiyar Zaynutdinov ont connu un excellent développement. En comparaison internationale, les piliers de l’équipe se sont stabilisés à un niveau acceptable. Mais une équipe doit jouer la dernière place d’un classement et c’est ce qu’a fait le Kazakhstan. La France y a participé avec un 2:0 et un 8:0.

Ces équipes attendent dans notre groupe lors de la phase finale au Qatar

Entre-temps, les groupes pour la phase finale au Qatar ont également été tirés au sort. 32 équipes s’affronteront dans 8 groupes du 21.11 au 18.12.2022 au Qatar . Ici aussi, la France joue dans le groupe D. Les trois adversaires sont

Danemark

Tunisie

Émirats arabes unis/Australie/Pérou

Ce n’est qu’en juin que l’on saura si les EAU, l’Australie ou le Pérou seront les adversaires des Français. Quelles sont les chances de la France contre ces trois (cinq) adversaires ?

Danemark

Actuellement, le Danemark occupe tout de même la 9e place du classement mondial de la FIFA et a connu une véritable envolée lors de l’Euro 2021 il y a à peine un an. Il a manqué de peu la finale. Les Danois ont poursuivi leur ascension lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Ils ont certes eu une part de chance dans le tirage au sort, mais ils ont remporté neuf des dix matches de qualification. Le Danemark fait donc un peu figure de favori secret et devrait donner du fil à retordre à la France pour défendre son titre.

Tunisie

L’équipe tunisienne est absolument imprévisible. On pensait que le Maroc, l’Algérie ou l’Egypte sortiraient des barrages africains en tant que participants à la phase finale, mais ce n’est pas le cas. Outre la Tunisie, seul le Maroc y est parvenu. Cette année, la Tunisie peut donc participer pour la sixième fois et deux fois de suite à la Coupe du Monde 2022. Un changement d’entraîneur en 2019 et une toute nouvelle approche du jeu font de l’apparition de la Tunisie une énigme. De l’équipe surprise à la dernière du classement, tout est possible.

EAU/Australie/Pérou

Le 07 juin, les Émirats arabes unis et l’Australie s’affronteront tout d’abord. Les EAU ont remporté une victoire inattendue contre la Corée du Sud (0-1) et ont ainsi obtenu le droit d’affronter l’Australie. Le vainqueur de cette rencontre jouera ensuite une semaine plus tard contre le Pérou, qui a terminé 5e au classement des qualifications pour l’Amérique du Sud.

Conclusion

La France fait clairement partie des favoris pour le titre. Lors des qualifications, elle a joué de manière plutôt terne mais efficace, ce qui lui a valu la première place du classement. L’équipe présente l’un des cadres les plus forts du Monde. Et ce n’est pas seulement l’équipe la plus forte, c’est aussi la plus précieuse avec une valeur de marché de 930 millions d’euros. A cela s’ajoute le fait que l’équipe est bien rodée et qu’elle n’a pratiquement pas eu à subir de changements depuis la dernière Coupe du Monde.