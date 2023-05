La France a interdit les vols intérieurs court-courriers. Voici pourquoi

Dans le but de réduire les émissions de carbone, la France a formellement imposé mardi une interdiction des vols intérieurs sur des trajets courts pouvant être parcourus en train, Bbc signalé. En vertu de la nouvelle loi, les trajets possibles en moins de deux heures et demie en train ne peuvent pas être pris en avion.

Le changement exclura principalement les trajets aériens entre Paris et les hubs régionaux tels que Nantes, Lyon et Bordeaux, les vols de correspondance restant inchangés.

Clément Beaune, ministre français des Transports, a déclaré CNN, »C’est une étape essentielle et un symbole fort dans la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors que nous luttons sans relâche pour décarboner nos modes de vie, comment justifier l’usage de l’avion entre les grandes villes qui bénéficient de liaisons ferroviaires régulières, rapides et efficaces. »

La loi précise que les services ferroviaires sur le même itinéraire doivent être fréquents, opportuns et suffisamment bien connectés pour répondre aux besoins des passagers qui autrement voyageraient par avion. Les personnes effectuant de tels déplacements devraient également pouvoir effectuer des trajets aller et retour en train dans la même journée, après avoir passé huit heures à destination.

Le pays réprime également l’utilisation des jets privés pour les trajets courts afin de rendre les transports plus verts et plus équitables pour la population. UN rapport de Transport et Environnement (T&E), la Fédération européenne pour un transport propre, a constaté que les jets privés sont jusqu’à 14 fois plus polluants que les vols commerciaux par passager-mile, et 50 fois pires que les trains.

Cependant, cette décision a irrité l’industrie aéronautique. Laurent Donceel, directeur par intérim du groupe industriel Airlines for Europe (A4E), a déclaré à l’AFP que « l’interdiction de ces voyages n’aura que des effets minimes » sur la production de CO2.

Il a ajouté que les gouvernements devraient plutôt soutenir « des solutions réelles et significatives » au problème.