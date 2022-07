La France a établi deux records avec une déclaration d’intention écrasant l’Italie à l’Euro 2022

La France a lancé le gant au reste des prétendantes au titre de championne d’Europe féminine de cet été dimanche soir, grâce à une défaite catégorique de l’Italie.

Les Bleues étaient de retour il y a peu de temps.

Lors de l’ouverture de l’Euro 2022 du pays, les troupes de Corinne Diacre ont fait le déplacement au New York Stadium, pour une confrontation avec l’Italie susmentionnée.

On peut dire sans se tromper, cependant, que les efforts de ces derniers pour reproduire leurs équivalents masculins en route vers la gloire européenne il y a un peu moins d’un an n’ont pas pris le départ le plus positif.

Au lieu de cela, une équipe française rampante a perdu des vainqueurs dominants 5-1, pour prendre rapidement la tête du groupe D.

L’affrontement a été presque tué comme un concours dans les 45 premières minutes, alors que Les Bleues, semblant presque imparables, ont bondi dans un avantage de cinq buts. Grace Geyoro s’est avérée la star du spectacle, réalisant un triplé, de part et d’autre de nouvelles frappes de Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino.

Et, dans le processus de mettre l’Italie à l’épée, Geyoro et la France se sont assurés des morceaux de l’histoire du Championnat d’Europe féminin :

5/3 – La France est la première équipe de l’histoire du Championnat d’Europe féminin à marquer cinq buts avant la mi-temps, tandis que Grace Geyoro est la première joueuse de l’histoire du tournoi à réussir un triplé en première mi-temps. Carnage. pic.twitter.com/CMhmR9IOUX – OptaJoe (@OptaJoe) 10 juillet 2022

Et les records ne se sont pas arrêtés là, les vainqueurs de dimanche ayant eux aussi établi une nouvelle référence nationale :

11 – La France a décroché face à l’Italie la plus large victoire de son histoire à l’EURO (5-1). Les Bleues ont également remporté leurs 11 derniers matchs de compétition, égalant la plus longue séquence de victoires de leur histoire dans ce type de match. Génial. #FRAITA #WEURO2022 pic.twitter.com/ENrdKl7WxY — OptaJean (@OptaJean) 10 juillet 2022

Angleterre vs Norvège en direct: regardez l’Euro féminin de l’UEFA 2022 en ligne

Allemagne vs Espagne en direct: regardez l’Euro féminin de l’UEFA 2022 en ligne