La France à court d’eau devient dure avec les propriétaires de pelouse

Les habitants de la majeure partie du pays sont appelés à économiser l’eau et la police fait le tour pour s’assurer qu’ils sont

La majeure partie de la France a maintenant été mise en alerte à la sécheresse afin d’atténuer l’impact d’une période de sécheresse de plus en plus dévastatrice. Tous les 96 départements du pays, sauf trois, encouragent ou ordonnent carrément aux habitants d’économiser l’eau, a déclaré jeudi le ministère de la Transition écologique du pays. La police a été chargée de contrôler le respect des restrictions.

Comme de nombreux autres pays européens, la France a été confrontée cet été à des vagues de chaleur et à des sécheresses extrêmes, qui ont entraîné l’introduction de restrictions d’eau. Quatre niveaux ont été désignés : vigilance, alerte (jaune), alerte renforcée (orange) et crise (rouge).

“Au 28 juillet 2022, 93 départements ont instauré des restrictions au-delà du niveau de vigilance au moins sur une partie de leur territoire : 9 ont été mis en état d’alerte, 38 en état d’alerte renforcée et 46 sont en état de crise.», a indiqué le ministère.

Lire la suite La France limite sa consommation d’eau

La police fait maintenant régulièrement des rondes pour inspecter les quartiers locaux, selon les médias.

La chaîne de télévision BFM a déclaré que les forces de l’ordre tentaient d’empêcher les habitants d’arroser leurs pelouses en “à la recherche du moindre jet d’eau.” Selon Jean-Noël Rieffel, directeur régional de l’Office français de la biodiversité, dans la plupart des cas, la police ne fait que rappeler les restrictions aux habitants mais interviendra en cas d’infractions répétées. Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (1 531 $).

Ce ne sont pas seulement les citoyens privés qui sont surveillés. Selon le rapport, des agents des forces de l’ordre ont inspecté un terrain de golf, tandis que dans un autre cas, la police est tombée sur un étang artificiel qui utilisait l’eau d’une rivière voisine, ce qui est strictement interdit.

“Il n’y a rien à discuter ici. C’est flagrant [violation]. La rivière Yser est maintenant vraiment sous la pression maximale. Si de telles violations sont nombreuses, nous échouerons,», a déclaré Hervé Tourmente, sous-préfet de Dunkerque, commune du département du Nord proche de la frontière belge.

Compte tenu de la situation désastreuse dans de nombreuses régions, l’utilisation de l’eau est soigneusement contrôlée. Les zones touchées ont vu les agriculteurs locaux réduire leur consommation d’eau à des fins agricoles jusqu’à 50 %.

La sécheresse affecte non seulement l’agriculture mais aussi les citoyens ordinaires, dont beaucoup ont dû s’abstenir de laver leurs voitures et d’arroser leurs jardins pendant les heures les plus chaudes de la journée. Dans les départements au niveau de crise « rouge », l’usage de l’eau n’est autorisé qu’à des fins sanitaires et d’hydratation.