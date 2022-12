La France a commercialisé sa défaite en Coupe du monde comme une victoire antiraciste — RT World News

L’équipe de France de football n’a peut-être pas assez marqué, mais les politiciens français ont certainement

Je n’ai jamais été fan de football, mais j’ai énormément apprécié la finale de la Coupe du monde au Qatar. C’était un bon jeu. Dans mon bar local à Moscou, tout le monde était pour l’Argentine – y compris moi, un Français, même si c’est principalement parce que j’aime le tango. Les joueurs argentins, avec tous leurs tatouages, ressemblaient aux membres d’un gang hondurien. Et leur capacité en quelque sorte italienne à tomber à chaque fois qu’ils rencontraient les cheveux d’un adversaire était un bon rappel que ce n’est vraiment qu’un spectacle. Lorsque l’entraîneur français, Didier Deschamps, a remplacé Giroud, Griezmann et Hernandez par Thuram, Coman et Camavinga, je me suis éclaté, car cela ne ressemblait pas vraiment à un match Argentine contre France autant qu’Italie contre Cameroun.

Mais le vrai cirque a eu lieu dans l’arène politique française. Alors que le Washington Post se plaignait du manque de Noirs dans l’équipe d’Argentine, la France propose sa propre réinterprétation des derniers jours de ce tournoi.

Tout le monde s’attendait à du chaos dans les rues de France après la demi-finale France-Maroc. La Belgique et l’Espagne avaient déjà été le théâtre de violences après les victoires du Maroc. Peu importe le résultat de cette demi-finale : des émeutes étaient de toute façon attendues. Des milliers sont descendus dans les rues. Malheureusement, un adolescent marocain est décédé à Montpellier après avoir été percuté par la voiture d’un supporter français célébrant la victoire de son équipe. Cependant, les rapports n’ont pas souligné que le supporter français (qui était de la communauté rom) a paniqué parce qu’il s’est retrouvé menacé par des supporters marocains. Les journaux, comme d’habitude, se sont concentrés sur la politique, tout comme ils l’ont fait lorsque le grand hebdomadaire gratuit 20 Minutes a publié un article intitulé « L’ultra-droite dérange le parti » : « L’ambiance bon enfant observée à l’issue de la qualification de la France pour la finale de la Coupe du monde de football est rapidement devenue électrique mercredi soir dans plusieurs villes de France, où des heurts ont éclaté. Certains ont été initiés par des militants d’ultra-droite. Quelque. Très bien. Et les autres ?















Lorsque la nouvelle d’une demi-finale France-Maroc a éclaté, un mème est apparu sur Internet français avec le ministre français de la Justice Eric Dupont-Moretti et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Le premier demande : « Qu’est-ce qu’on va faire ce soir ? Ce dernier répond : “Nous expliquerons qu’il s’agissait de partisans britanniques déchaînés après leur défaite.” C’est une référence aux tristement célèbres affirmations de Darmanin selon lesquelles la violence lors de la finale de la Ligue des champions à Paris cette année devait être imputée aux supporters britanniques. Tout le monde savait très bien que c’était la faute de ce que les hommes politiques français aiment appeler « la jeunesse ». Alors, qu’a fait Darmanin après les affrontements qui ont suivi le match France-Maroc et avant le spectacle final de la Coupe du monde de football ? Il a annoncé avoir mis les “groupes d’ultra-droite” sous surveillance. On parle de 2 000 à 3 000 personnes. La population marocaine en France, selon les dernières statistiques de l’INSEE, est d’environ 1 706 000.

Emmanuel Macron rêvait d’une victoire des « Bleus ». Cela aurait été le deuxième pendant sa présidence. Cela aurait été, d’un point de vue marketing politique, une formidable opportunité de montrer que la nation était « unie ». C’est un fait bien connu que la victoire de 1998 et sa devise, ‘la France Noir-Blanc-Beur’ (la France Noir-Blanc-Arabe), avaient été un énorme gain politique pour l’ancien président Jacques Chirac. Cependant, comme nous le savons, cette année, l’équipe de Messi a gagné, rendant la perspective d’une nouvelle célébration d’un triomphe français “uni” sans objet.

Néanmoins, certains gains politiques devaient être extraits. Alors ils ont dû s’émouvoir parce que certains joueurs de l’équipe de France (principalement ceux qui ont raté leurs buts lors des tirs au but) sont devenus la cible de racisme sur les réseaux sociaux et parce que la star française Mbappé a été moquée par le gardien argentin Martinez. La Fédération française de football a décidé de poursuivre les auteurs de ces propos. Il semble que les joueurs de football soient vraiment des acteurs sur le terrain et des divas ailleurs. Les fans de football sont connus pour être si émotifs que cela conduit à toutes sortes de moqueries, voire au meurtre d’un joueur. De nos jours, une infraction commise par un type quelconque sur Internet est considérée comme une atrocité. À un gars qui gagne 200 000 $ par semaine. La commedia dell’arte à son apogée.















Mais, pour ajouter une note encore plus drôle au spectacle, Marine Le Pen a exhorté la Première ministre française Elisabeth Borne à agir contre les “mouvements extrémistes”, quelles que soient leurs opinions politiques. Ce qui signifie vraiment contre « l’ultra-droite », car les migrants ne forment aucun type de mouvement politique et les Antifa n’ont jamais été inquiétés par les autorités. Marine Le Pen, la cheffe du parti le plus anti-immigration de France. Où est passée l’opposition de droite française ? Apparemment, il est allé si loin à droite qu’il s’est retrouvé à gauche.

Et ainsi, le marketing politique français a réussi à transformer une défaite sportive en campagne antiraciste.

Cette évolution peut être illogique pour certains. Mais la France occupe une place bien particulière dans le mouvement « antiraciste » qui déferle sur l’Occident. Une société comme la japonaise est basée sur une norme raciale très simple. Le russe est basé sur les ethnies, l’américain sur la réussite économique et le français sur… la langue. Tout Africain ou Asiatique parlant un peu le français peut être considéré comme un Français ou un aspirant citoyen français (avertissement : les Russes et les Biélorusses pourraient rencontrer un certain désenchantement à ce sujet). Alors entrent en jeu les principes démocratiques. Comme le montrent les statistiques, les nouveau-nés en France sont de plus en plus d’origine non française. Alors, en tant qu’homme politique, pourquoi iriez-vous à l’encontre d’une si grande partie de votre électorat potentiel ?

En 2018, on pouvait lire sur ESPN : « Il y a près d’une décennie, Arsène Wenger classait la région parisienne comme le deuxième meilleur vivier de talents du football après Sao Paulo au Brésil. Mais à l’heure actuelle, la capitale française se classe sûrement en tête. Quiconque a été dans la banlieue parisienne comprend ce que cela signifie vraiment d’un point de vue non footballistique. Les conservateurs qui s’en plaignent devraient vraiment trouver un autre combat, l’affaire est conclue. Toutes les activités médiatiques et politiques entourant la Coupe du Monde de la FIFA ne montrent qu’une seule chose : le changement ethnographique qui se produit dans cette partie de l’Europe ne peut pas être arrêté. Cela ne signifie pas pour autant que l’équipe de France gagnera plus de Coupes du monde.