La France a battu le Maroc pour une chance lors de Coupes du monde consécutives

AL KHOR, Qatar – La France est en route vers une deuxième finale consécutive de la Coupe du monde après les buts de Theo Hernandez et du remplaçant Randal Kolo Muani. Les Blues une victoire 2-0 contre le Maroc au stade Al Bayt mercredi.

Hernandez a dirigé une volée devant Yassine Bounou avec seulement cinq minutes de jeu, et bien que le Maroc ait fait une démonstration fougueuse et provocante, ils n’ont pas pu trouver un moyen de passer et ont concédé à nouveau 11 minutes de temps alors que Kolo Muani tapait à la maison après un bon travail de Kylian Mbappe. . La France affrontera l’Argentine au stade Lusail lors de la finale de dimanche.

Réaction rapide

1. La France s’offre une chance pour des Coupes du monde consécutives

Seuls le Brésil en 1962 et l’Italie en 1938 ont réussi à défendre la Coupe du monde, mais la France peut rejoindre cet illustre groupe après avoir atteint la finale avec une victoire 2-0 contre le Maroc. Tout comme contre l’Angleterre en quart de finale, l’équipe de Didier Descamps a parfois profité de la chance et s’est montrée solide plutôt qu’élégante tout au long, s’appuyant sur une défense acharnée et parfois désespérée pour repousser une équipe marocaine rugie par ses infatigables supporters.

La France, surveillée ici par le président Emmanuel Macron, était fonctionnelle lors de sa victoire en Russie il y a quatre ans et le premier but leur a permis de se reposer une fois de plus ici, bien que le Maroc leur ait donné plusieurs frayeurs avant le but tardif de Kolo Muani. Il est cependant difficile de contester les résultats de Deschamps, car la France s’est désormais qualifiée pour trois finales lors de ses quatre derniers tournois majeurs. La dernière équipe à atteindre des finales consécutives a été le Brésil en 1994, 1998 et 2002.

2. Les blessures affaiblissent la défense stoïque du Maroc

Pas un seul joueur adverse n’avait marqué contre le Maroc lors de ces finales avant mercredi, le seul but qu’ils ont encaissé étant un but contre son camp de Nayef Aguerd lors de leur victoire en phase de groupes contre le Canada. Aguerd (aine) était l’un des quatre joueurs qui avaient des doutes quant à leur forme physique avant ce match, mais l’entraîneur Walid Regragui a nommé les quatre dans sa formation de départ avec Romain Saiss (cuisse), Sofyan Amrabat (dos) et Noussair Mazraoui (maladie) inclus. Cependant, Aguerd n’a pas traversé l’échauffement, forçant le Maroc à un changement tardif avec Achraf Dari repêché, tandis que Saiss n’a duré que 21 minutes avant d’être contraint de se blesser.

Peut-être que le remaniement tardif a contribué au premier but de Hernandez, Antoine Griezmann trouvant de l’espace après l’interception manquée de Jawad El Yamiq pour aider à créer la percée. Le Maroc était une menace persistante à l’avenir, et pour être juste envers Amrabat, il a récupéré le ballon cinq fois dans les 15 premières minutes seulement. La France s’est assise et le Maroc était prêt à faire la course, terminant avec 61% de possession, mais ils étaient plus ouverts à l’arrière qu’à tout autre moment du tournoi.

En fin de compte, la France a pu les éliminer. Mbappe a eu une soirée tranquille mais l’une de ses courses de marque s’est terminée par un tir qui s’est cassé fortuitement pour que Kolo Muani mette fin au concours.

2. Le tournoi de montagnes russes d’Hernandez continue

Il a commencé le tournoi sur le banc. Il est arrivé à la suite d’une blessure à son frère aîné, Lucas Hernandez. Il a failli coûter à la France sa victoire en quart de finale sur l’Angleterre en concédant inutilement un penalty tardif que Harry Kane a skié au-dessus de la barre transversale. Et maintenant, il a propulsé la France en finale.

Ce n’est jamais calme quand Theo Hernandez est concerné. Son but, une volée bien prise après seulement quatre minutes et 39 secondes, a été le plus rapide en demi-finale de Coupe du monde depuis que Vava a marqué à la deuxième minute de la victoire 5-2 du Brésil contre la France en 1958. Après deux passes décisives en phase de groupes, c’était son troisième but lors de cette finale, un record conjoint pour un défenseur aux côtés de Raphael Guerreiro.

Il a cependant eu la chance de ne pas concéder un autre penalty en défiant Sofiane Boufal à la 27e minute. Les rediffusions semblaient montrer que Boufal obtenait quelque chose sur le ballon avant que Hernandez ne le plaque, mais le VAR Drew Fischer du Canada a choisi de ne pas intervenir. En fait, Boufal a été averti. Ce fut un autre moment de fortune dans ce qui est devenu un tournoi en montagnes russes pour le joueur de 25 ans, qui a maintenant une chance d’imiter son frère, l’arrière gauche partant de l’équipe de France triomphante d’il y a quatre ans.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

France: Hugo Lloris 7, Jules Koundé 7, Raphaël Varane 7, Ibrahima Konaté 8, Théo Hernandez 7, Aurélien Tchouameni 8, Youssouf Fofana 7, Ousmane Dembélé 7, Antoine Griezmann 8, Kylian Mbappé 7, Olivier Giroud 6

Sous-titres : Marcus Thuram 7, Randal Kolo Muani 7

Après avoir battu le Maroc, la France se qualifie maintenant pour la finale pour avoir une chance de remporter sa deuxième Coupe du monde consécutive. Lars Baron/Getty Images

Maroc: Yassine Bounou 7, Achraf Hakimi 7, Jawad El Yamiq 7, Achraf Dari 7, Romain Saiss 5, Noussair Mazraoui 7, Hakim Ziyech 6, Azzedine Ounahi 7, Sofyan Amrabat 7, Sofiane Boufal 7, Youssef En-Nesyri 6

Sous-titres : Selim Amallah 6 ans, Yahya Attiyat-Allah 6 ans, Abderrazak Hamdallah 6 ans, Zakaria Aboukhlal 6 ans, Abde Ezzalzouli 6 ans

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Antoine Griezmann, France. A créé plus de chances (quatre) que n’importe quel joueur de l’une ou l’autre équipe et a aidé à fournir la première percée de la France avec un mouvement intelligent dans la préparation du premier match de Hernandez.

PIRE : Olivier Giroud, France. A raté une chance glorieuse de mettre la France 2-0 en première mi-temps, et Les Bleus avait l’air mieux quand il a été remplacé par Thuram dans un rejig tactique.

Faits saillants et moments marquants

Très bien ici pour le moment réconfortant entre les coéquipiers du Paris Saint-Germain Mbappe et Hakimi dans le tunnel avant le match.

Rien que de l’amour entre Hakimi et Mbappe dans le tunnel avant le match ❤️ pic.twitter.com/cK45kpucjs — ESPN FC (@ESPNFC) 14 décembre 2022

Hernandez obtient sa botte, là-haut pour marquer le but décisif.

LES TITULAIRES MARQUENT EN PREMIER Theo Hernández met la France devant 🇫🇷 pic.twitter.com/8YFbCwGN9d – Football FOX (@FOXSoccer) 14 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Régragui : “Nous avons fait de notre mieux et je ne peux pas en demander plus. Nous avons perdu quelques joueurs avant le match et aussi pendant le match. Les joueurs qui sont entrés ont fait de leur mieux. En fin de compte, si vous faites quelques erreurs contre une équipe comme la France , vous payez cher.”

Hernandez : “C’est incroyable de jouer deux matchs de suite. Nous avons fait du bon travail pour aller en finale et ce sera un match difficile contre l’Argentine.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le but d’Hernandez a été le plus rapide marqué en demi-finale de Coupe du monde depuis que Vava a marqué pour le Brésil contre la France à la deuxième minute de la demi-finale de 1958.

– En-Nesyri est le premier joueur à jouer au moins 60 minutes dans un match de Coupe du monde et à avoir moins de cinq touches depuis au moins 1966.

– Griezmann est le premier Français à créer 20 occasions lors d’une seule Coupe du monde depuis que Youri Djorkaeff en a créé exactement 20 en 1998. Griezmann est le premier Français avec plus de 20 occasions créées lors d’une Coupe du monde depuis qu’Alain Giresse en a créé 24 en 1986.

– Kolo Muani a marqué avec sa première touche du match.

Suivant

France: Les Bleus passer à la finale de la Coupe du monde de dimanche, quand ils affronteront Messi et l’Argentine à 10 h HE.

Maroc: Le prochain match prévu pour le Maroc est un match de qualification à la Coupe d’Afrique des Nations contre l’Afrique du Sud le 12 juin.