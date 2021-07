La FRANCE a averti que le laboratoire de Wuhan lié à l’épidémie de Covid pourrait être transformé en « arsenal biologique » par l’armée chinoise quatre ans avant la pandémie, a-t-on rapporté.

Un ancien responsable de l’État américain sous l’administration Trump a affirmé que des scientifiques français avaient été « expulsés » de l’Institut de virologie de Wuhan en 2017, ce qui a incité les responsables français à avertir les États-Unis qu’ils étaient gravement préoccupés par les plans de la Chine.

L’Institut de virologie de Wuhan fait l’objet d’une surveillance accrue sur les origines de Covid Crédit : AFP

Des scientifiques français auraient été « expulsés » de l’Institut de virologie de Wuhan en 2017 Crédit : AFP

David Asher, maintenant chercheur principal au groupe de réflexion Hudson Institute, a déclaré à la Daily Caller News Foundation que les responsables du renseignement français avaient averti les États-Unis que la Chine réduisait la collaboration convenue au laboratoire en 2015.

À la suite de l’épidémie de SRAS de 2003, la France et la Chine ont signé un accord en 2004 pour construire un nouveau laboratoire de biosécurité à l’Institut de virologie de Wuhan pour « combattre et prévenir de nouvelles maladies ».

La France a fourni la conception du laboratoire, la formation en biosécurité et une grande partie de sa technologie avant que le laboratoire de niveau BSL-4 – maintenant au centre d’une tempête à cause d’une prétendue fuite de laboratoire – n’ait officiellement ouvert ses portes en 2018.

Et dans le cadre de l’accord entre Paris et Pékin, une cinquantaine de scientifiques français ont été envoyés pour aider à former les travailleurs de laboratoire chinois et superviser le travail des chercheurs.

Mais la coopération entre la France et la Chine s’est interrompue en 2017 lorsque les scientifiques français ont été « expulsés », suscitant des inquiétudes quant aux motivations de la Chine, a déclaré Asher.

Et des experts français de la sécurité et de la défense s’étaient déjà opposés à la collaboration entre les deux pays, a rapporté le journal Le Figaro.

GRAVES PRÉOCCUPATIONS

Les responsables de la sécurité nationale n’ont pas souhaité partager de technologie sensible avec la Chine car ils craignaient que le laboratoire ne se transforme un jour en « arsenal biologique », selon Le Figaro.

Le département d’État américain a déjà affirmé que l’institut de Wuhan s’était engagé dans des recherches classifiées pour le compte de l’armée chinoise depuis 2017.

Asher a déclaré que le financement fédéral américain du laboratoire aurait dû être interrompu lorsque les Français ont averti le département d’État américain en 2015.

« Les Chinois ont essentiellement aspiré l’État dans son opération de pot de miel pour avoir accès à la technologie, aux connaissances et au soutien matériel des États-Unis. Classique. Comme ils l’ont fait dans tous les secteurs », a déclaré Asher.

Il a déclaré que les responsables du Département d’Etat « en charge de la non-prolifération auraient dû mettre un terme à toute coopération ».

Entre octobre 2009 et mai 2019, l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a fourni 1,1 million de dollars à l’Alliance EcoHealth basée aux États-Unis pour un sous-accord avec le laboratoire, selon l’USAID.

SONDE DE FINANCEMENT

Un chien de garde fédéral enquête également sur les National Institutes of Health après qu’il a été révélé que l’organisation avait versé plus de 800 000 $ en financement au laboratoire chinois.

Selon des e-mails obtenus par WikiLeaks, le département d’État américain a exprimé ses inquiétudes au sujet du laboratoire de Wuhan dès 2009, demandant ce que la France savait de la façon dont la Chine prévoyait de « contrôler les chercheurs étrangers entrants ».

L’idée que Covid pourrait avoir émergé d’une fuite de laboratoire a pris de l’ampleur – mais Pékin a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’une fuite aurait été « extrêmement improbable ».

La semaine dernière, Yuan Zhiming, directeur du Laboratoire national de biosécurité de l’Institut de virologie de Wuhan, a déclaré qu' »aucune fuite d’agents pathogènes ni aucun accident d’infection du personnel ne s’était produit » depuis l’ouverture du laboratoire en 2018.

Et la Chine a déclaré que le plan de l’Organisation mondiale de la santé d’auditer les laboratoires chinois dans le cadre de l’enquête sur les origines de la pandémie montrait un « manque de respect » et une « arrogance envers la science ».

L’organisme de santé des Nations Unies a récemment déclaré que la deuxième étape de l’enquête devrait inclure des inspections des laboratoires chinois face à la pression croissante des États-Unis.

Mais le vice-ministre chinois de la Santé, Zeng Yixin, s’est dit « extrêmement surpris » par le plan, qui, selon lui, montrait « un manque de respect pour le bon sens et une arrogance envers la science ».

Les États-Unis ont critiqué la position chinoise, que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifiée d' »irresponsable et franchement dangereuse ».