La Française Marie-Antoinette Katoto exclue du tournoi en raison d’une grave blessure au genou

L’attaquante française Marie-Antoinette Katoto a été exclue pour le reste des Championnats d’Europe en raison d’une grave blessure au genou, a annoncé vendredi l’équipe de France.

L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est tordu le genou lors de la victoire 2-1 de la France contre la Belgique jeudi et s’est rompu les ligaments croisés antérieurs. Elle sera inactive pendant six à huit mois.

– Laurens : la France doit surmonter sa faiblesse défensive pour gagner l’Euro

– Euro 2022 : Actualités & dossiers | Calendrier & résultats | les tables

– Chaque match de l’Euro 2022 EN DIRECT sur ESPN (États-Unis)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Katoto, 26 ans, s’est blessée à la 17e minute du match de jeudi, l’entraîneur Corinne Diacre ayant déclaré après le match qu’elle s’était foulé le genou.

Elle avait ressenti une douleur au genou à l’entraînement mais jouait quand même le lendemain. Elle a quitté le stade new-yorkais de Rotherham avec des béquilles et l’IRM qu’elle a passée vendredi a révélé les dégâts de la blessure.

L’attaquant a quitté l’Angleterre et est revenu à Paris après sa blessure.

C’est un coup dur pour Les Bleuess et l’entraîneur-chef Diacre. Katoto est l’un des meilleurs attaquants d’Europe et a connu une magnifique saison nationale avec le PSG et a été élu meilleur joueur de première division française la saison dernière.

Katoto a joué un rôle clé dans la démolition 5-1 de la France contre l’Italie lors de son match d’ouverture avec un but et une passe décisive dimanche. Elle a marqué 26 fois en 32 sélections dans sa carrière internationale jusqu’à présent.

L’attaquante du Paris FC Ouleymata Sarr devrait la remplacer dans le onze de départ. Le joueur de 26 ans compte 19 sélections et cinq buts pour la France et a marqué deux fois contre le Cameroun lors d’un match amical avant le début de l’Euro.

La France est en tête du groupe D avec six points après ses victoires contre la Belgique et l’Italie, et s’est qualifiée pour les quarts de finale aux côtés de l’Angleterre et de l’Allemagne.

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.