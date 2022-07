La Française Grace Geyoro pourrait être la star de l’Euro 2022 après la déception de la Coupe du monde 2019

Le tour du chapeau de Geyoro a été le couronnement d’un match brillant de la France, mais c’était aussi un signe de choses à venir pour le milieu de terrain de 25 ans. Thor Wegner/DeFodi Images via Getty Images

Dans les tribunes du stade new-yorkais du Rotherham United, Angelique Geyoro a du mal à retenir ses larmes. Sur le terrain, sa fille Grace vient de marquer un triplé pour la France contre l’Italie lors d’une incroyable performance en première mi-temps. Assise à côté d’elle se trouve Victoria, la sœur cadette du meneur de jeu français, qui n’en croit pas non plus ses yeux. Après son troisième but, la milieu de terrain du PSG a fait le signe du cœur avec ses mains tout en regardant dans leur direction alors que la France a remporté une victoire 5-1.

La famille est tout pour Grace Geyoro, dans les bons comme dans les mauvais moments. Trois semaines avant le match contre l’Italie, elle s’est tordu le genou à l’entraînement à Clairefontaine, quittant le terrain en larmes. Pendant un certain temps, elle a craint de rater le début du tournoi, et peut-être même plus que le seul match de groupe d’ouverture. Elle s’est assise Les Bleues‘ deux matchs amicaux contre le Vietnam et le Cameroun avant de s’envoler pour l’Angleterre. Malgré tous ces grands moments de doute, elle a pris le terrain à Rotherham pour sa 50e sélection internationale, six semaines après son dernier match de compétition, et a intensifié avec style pour livrer quand son pays avait le plus besoin d’elle.

La semaine dernière, lorsqu’elle a fêté ses 25 ans avec le reste de l’équipe au QG France et qu’elle a soufflé les bougies d’un gâteau préparé par le chef français, elle a peut-être souhaité un but et une victoire contre l’Italie. Mais trois buts, et une telle démonstration emphatique de football offensif contre un solide Escadron Azzurra? Jamais : après tout, la milieu de terrain du PSG n’avait jamais inscrit de triplé dans sa carrière. Lors de ses 49 sélections précédentes, elle n’avait marqué que huit fois !

“Elle était incroyable. Peut-être qu’elle devrait se blesser plus souvent”, a plaisanté la manager Corinne Diacre après la performance de Geyoro. Si la n ° 8 est capable de faire en sorte que son entraîneur-chef très sérieux se livre à de telles plaisanteries, elle doit vraiment être assez spéciale.

Aussi fantastique qu’elle était – le journal L’Equipe lui a donné une note légendaire de 9/10 après qu’elle soit devenue la première joueuse à réussir un tour du chapeau en première mi-temps aux Euros – ce genre de performance en petits groupes arrivait.

Le tournant pour Geyoro a sans aucun doute été la Coupe du monde 2019 en France. Après avoir été titulaire à l’Euro 2017, elle n’a réussi que 18 minutes sur l’ensemble du tournoi deux ans plus tard. Elle était blessée, déçue et frustrée d’avoir raté la plus grande étape de sa carrière prometteuse à ce jour. Elle s’est juré que cela ne se reproduirait plus et c’est ainsi qu’a commencé son évolution.

Geyoro avait la volonté et le désir d’être meilleur, plus mature et plus responsable. Jusqu’en 2019, tout semblait aller dans son sens, et assez facilement aussi. Elle rejoint le PSG à 15 ans, fait ses débuts avec l’équipe en 2014 et est rapidement capée au niveau international. Elle ne faisait que monter et pourtant, peut-être, tenait-elle cela pour acquis. Au final, son incapacité à se faire un nom en 2019 a été ressentie comme une grosse gifle et donc, elle a beaucoup travaillé sur elle-même.

Geyoro a passé du temps avec Diacre et avec Olivier Echouafni, son manager à Paris entre 2018 et 2021, pour comprendre ce qu’elle devait faire pour passer au niveau supérieur. Son talent n’a jamais été un problème; parce qu’elle était jeune, il était évident qu’elle était l’une des meilleures joueuses de sa génération. Donc, ce devait être une question de confiance et d’état d’esprit. Ses entraîneurs ont noté qu’elle devait montrer son leadership et l’exprimer sur et en dehors du terrain, s’imposer au milieu de terrain pour le club et le pays et jouer comme un leader.

En ce sens, recevoir le brassard de capitaine au PSG la saison dernière a tout changé. “Tout a cliqué. Cela m’a permis de m’exprimer davantage. J’avais besoin de plus de responsabilités et je les ai eues”, a déclaré Geyoro après le match contre l’Italie. La saison parisienne s’est également avérée difficile pour le capitaine nouvellement élu, avec la situation entre Aminata Diallo et Kiera Hamraoui (la première a été accusée d’avoir orchestré une attaque contre la seconde après un entraînement en novembre dernier) causer du stress et de la distraction au sein de l’équipe, mais Geyoro a appris rapidement et a fait un excellent travail malgré la chute de son club de justesse en Ligue 1 (deuxième place, derrière Lyon) et en Europe (défaite contre Lyon, encore une fois, en demi-finale). Pourtant, Geyoro a fait preuve d’une grande maturité et d’un sang-froid, comme si elle avait été capitaine pendant 10 ans !

“Je sais que ma famille est fière de voir jusqu’où je suis arrivée au PSG et le rôle que j’ai. Maintenant, je dois faire de même avec la France”, a-t-elle ajouté.

Sa performance dans une victoire révélatrice 5-1 a été le meilleur départ possible pour Geyoro et la France, mais la cohérence sera désormais la clé. Elle devra répéter ce genre de performances régulièrement, notamment dans les gros matchs. Dans la formation française en 4-3-3, elle peut jouer un rôle plus offensif au milieu de terrain ; avec Charlotte Bilbault et Sandie Toletti formant une structure solide derrière elle, il y a plus de liberté pour aller de l’avant et faire des courses tardives dans la surface comme elle l’a fait pour ses premier et troisième buts contre l’Italie. Le fait qu’elle joue pour Les Bleues avec ses coéquipières et meilleures amies du PSG Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto à sa droite et devant elle, c’est énorme. Ils se connaissent si bien et se combinent si bien, comme l’Italie l’a appris de près dimanche soir.

À partir de là, Geyoro a tous les outils pour se lancer et s’approprier cet euro. Avant de quitter le stade new-yorkais dimanche, elle avait un autre souhait : “J’espère que la suite sera aussi magique que ce soir…” L’avenir nous le dira, à commencer par leur deuxième match de phase de groupes face à la Belgique ce jeudi.