La fracture politique en matière de mariage aux États-Unis se creuse

L’état civil est devenu un indicateur des convictions politiques, recoupant d’autres facteurs d’affiliation à un parti, notamment l’âge, le sexe et la classe sociale.

Les Républicains sont plus susceptibles que les Démocrates d’être mariés, à 65 % contre 50 %, selon à un nouveau mémoire de recherche de l’Institute for Family Studies. La tendance s’est renforcée depuis 2000, alors qu’il n’y avait qu’un écart d’environ 10 points de pourcentage, malgré une baisse du nombre de mariages pour les membres des deux partis. De plus, la majorité des adultes mariés déclarent être « très heureux » en mariage, mais les Républicains ont un avantage de 11 points, à 65 % contre 54 %.

Lors des élections de cette année, l’un des faits marquants a été le polarisation fondée sur le sexe des électeurs, les jeunes femmes se tournant nettement vers la gauche et les jeunes hommes vers la droite. La question de l’avortement a joué dans cette dynamique. La nouvelle analyse démontre cependant que cela ne s’applique qu’aux femmes célibataires, et que 63 % des femmes mariées âgées de 25 à 44 ans sont républicaines.