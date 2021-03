Une femme qui vient de se faire vacciner donne un coup de pouce en Californie. | Brittany Murray / Groupe MediaNews / Long Beach Press-Telegram / Getty Images

Plus d’Américains que jamais sont prêts à se faire vacciner contre le coronavirus, mais une fracture partisane demeure.

Le taux de vaccination des États-Unis a augmenté – et samedi matin, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont rapporté que 16,7% des adultes américains étaient entièrement vaccinés.

C’est encore loin des 75 à 85% des experts américains estimant qu’il faudrait vacciner pour maîtriser la pandémie de coronavirus, mais des recherches récentes indiquent que cet objectif est à portée de main: une enquête de février du Pew Research Center a révélé 69% des Américains. les adultes ont reçu au moins une dose de vaccin – ou ont l’intention de se faire vacciner.

C’est une amélioration au cours des derniers mois; en novembre, avant le déploiement des vaccinations, environ 60% des Américains ont déclaré qu’ils prévoyaient de se faire vacciner.

Mais il reste une profonde division partisane dans la volonté de se faire vacciner – et dans la façon dont les Américains perçoivent le danger causé par la pandémie. Les travaux de Pew et d’autres enquêtes récentes ont révélé Les démocrates sont plus susceptibles que les républicains d’être disposés à se faire vacciner, et sont plus susceptibles d’être préoccupés par les ramifications de santé publique de la pandémie.

Comme Zeeshan Aleem l’a récemment écrit pour Vox:

CBS News a publié un sondage mené entre le 10 et le 13 mars qui a révélé que 33% des républicains disent qu’ils n’obtiendront pas le vaccin lorsqu’il sera disponible pour eux, tandis que seulement 10% des démocrates ont dit la même chose. Dans cette enquête, 47% des républicains ont déclaré qu’ils avaient déjà reçu le vaccin ou prévoyaient de le faire, contre 71% des démocrates. Ces résultats font suite à un récent sondage de NPR / PBS NewsHour / Marist qui a révélé que 47% des personnes qui ont soutenu l’ancien président Donald Trump aux élections de 2020 disent qu’elles ne choisiront pas de se faire vacciner (contre 10% des partisans de Biden) comme un sondage de l’Université de Monmouth publié plus tôt en mars qui a révélé que 59 pour cent des républicains voulaient soit attendre et «voir comment ça se passe» avant de se faire vacciner, ou ont dit qu’ils étaient susceptibles de ne jamais en obtenir un. En revanche, 23% des démocrates ont ressenti la même chose.

De même, Pew a constaté que 83% des démocrates ont été vaccinés, ou prévoient de l’être, contre 56% des républicains.

La Kaiser Family Foundation et le Washington Post ont récemment découvert que l’hésitation partisane à la vaccination s’étend à la profession médicale. Une enquête qu’ils ont menée du 11 février au 7 mars a révélé que 40 pour cent des travailleurs de la santé républicains – y compris les médecins, les infirmières et le personnel – estiment que les vaccins disponibles peuvent ne pas être sûrs et efficaces. Ce point de vue était partagé par 28% des travailleurs de la santé démocrates.





Pourquoi c’est le cas n’est pas tout à fait clair – a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert en maladies infectieuses aux États-Unis. Rencontrer la presse que la division «n’a absolument aucun sens».

Les républicains semblent beaucoup moins inquiets – et effrayés par – Covid-19 que les démocrates

Une chose que les sondages ont montré récemment est que les penchants politiques des gens ont tendance à correspondre à leur inquiétude face au virus en général, ce qui pourrait influencer la probabilité qu’ils prennent des mesures pour prévenir l’exposition et l’infection.

Selon l’enquête Pew, par exemple, 82% des démocrates affirment que l’épidémie de coronavirus est une menace majeure pour la santé de la population américaine, contre 41% des républicains. Ce fossé est assez constant depuis mars dernier, lorsque 33% des républicains et 59% des démocrates s’inquiétaient de la menace que Covid-19 représentait pour la santé publique.





Pew a également constaté que les républicains étaient beaucoup moins préoccupés par l’émergence de nouvelles variantes du coronavirus – 40% des républicains ont déclaré qu’ils craignaient que ces variantes, dont certaines sont plus transmissibles et mortelles, pourraient conduire à «un revers majeur» dans la progression vers le fin de la pandémie, contre 60% des démocrates. Les membres des deux parties conviennent en grande partie que le virus est une menace pour l’économie, 83% des démocrates et 81% des républicains partageant ce sentiment.

Une étude Franklin Templeton / Gallup menée en décembre 2020 – lorsque les cas quotidiens confirmés dépassaient régulièrement les 200000 (par rapport aux 50000 à 60000 cas confirmés observés pendant la majeure partie de mars 2021) – a révélé que les républicains étaient beaucoup moins susceptibles de croire qu’une infection à coronavirus posait un risque d’hospitalisation que Démocrates. Les membres des deux partis surestiment largement les chances d’une personne infectée d’être hospitalisée, 28% des républicains, 41% des démocrates et 35% des indépendants estimant que le taux d’hospitalisation était d’au moins 50%. Beaucoup plus de républicains que de démocrates – 26 pour cent à 10 pour cent – ont répondu correctement qu’environ 1 à 5 pour cent des personnes infectées doivent être hospitalisées.





Selon un sondage plus récent de CBS / YouGov (mené du 10 au 13 mars), 51% des républicains ont déclaré qu’ils ne craignaient pas d’être infectés par Covid-19, contre 17% des démocrates qui n’étaient pas concernés. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils n’étaient pas concernés, la plupart des républicains ont déclaré que le risque d’infection était exagéré ou en baisse.

Ces chiffres suggèrent qu’au moins une partie de l’hésitation républicaine à la vaccination peut provenir du sentiment que certains républicains ont l’impression que le coronavirus n’est pas quelque chose de trop dangereux – ou quelque chose à craindre.

Les résultats surviennent alors qu’une majorité d’Américains expriment leur optimisme quant à l’état de la pandémie. Environ 60% des Américains disent que la «situation des coronavirus» s’améliore, et 26% disent qu’elle reste la même, selon un sondage Gallup réalisé du 14 au 21 février. Seulement 14% disent que la situation s’aggrave, la réponse la plus basse à cette question depuis juillet. Pour que la pandémie prenne fin, cependant, plus de personnes que ce qui est actuellement disposé à le faire devront prendre un vaccin – et la clé pour y arriver sera de surmonter l’hésitation de tous les groupes, électeurs républicains inclus.