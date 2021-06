La « fracture » Mbappe-Giroud laisse-t-elle présager des problèmes plus profonds dans le camp français avant l’Euro 2020 ?

La France entre dans le tournoi retardé de cet été, qui débutera vendredi avec un match entre l’Italie et la Turquie, avec une galaxie de stars à leur disposition, mais alors que Raphael Varane, N’Golo Kante et Paul Pogba devraient impressionner, rapporte les querelles entre la liste d’attaquants étoilés de l’équipe menacent d’imposer un nuage noir à leurs préparatifs avant leur premier match avec l’Allemagne la semaine prochaine.

Les signes que tout n’allait pas pour le mieux dans le camp français sont devenus clairs mardi lorsque les hommes de Deschamps sont partis tard pour marquer une victoire 3-0 contre la Bulgarie grâce à un doublé de l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud.

Olivier Giroud a tenté de se réconcilier avec Kylian Mbappé à l’entraînement aujourd’hui, mais l’homme du PSG a plutôt choisi de maintenir la tension, selon RMC. https://t.co/cJW1YgdVu4 – Recevez l’actualité du football français (@GFFN) 10 juin 2021

S’adressant aux médias par la suite, Giroud – qui est deuxième dans la liste des meilleurs buteurs de tous les temps en France – a laissé entendre qu’ils auraient pu alléger le travail de leur opposition surpassée si certains de ses coéquipiers étaient un peu moins égoïstes avec le ballon, avec des spéculations suggérant que Le reproche de Giroud était avec la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe.

« J’étais un peu tranquille parce que parfois je fais des courses et les balles ne viennent pas« , a déclaré Giroud après la victoire de la Bulgarie. « Je ne dis pas que je fais toujours les meilleurs runs, mais je cherche à proposer des solutions dans la box. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Giroud reste une partie intégrante de l’équipe de Deschamps, mais le patron français aurait tenté de réprimer tout désaccord dans le groupe, le soi-disant furieux Mbappe aurait également été dissuadé de tenir une conférence de presse au cours de laquelle il voulait diffuser son griefs avec l’homme de Chelsea.

Selon d’autres informations, Giroud a tenté de tirer un trait sur l’affaire en s’excusant auprès de Mbappe jeudi – mais l’attaquant du PSG aurait repoussé les efforts de rétablissement de la paix de Giroud et serait resté d’humeur « gémissante ».

Le problème entre Giroud et Mbappe n’est pas la seule querelle interne qui couve actuellement dans l’équipe française. Karim Benzema, de retour dans l’équipe cet été après une interruption de plusieurs années, s’était également engagé dans une altercation avec Giroud après avoir décrit son collègue comme étant un « pilote de karting » par rapport à celui de Benzema « F1 » voiture.

Giroud a fait référence avec légèreté aux commentaires il y a plusieurs jours, affirmant qu’il célébrerait avec ses coéquipiers sur une piste de karting si la France réussissait cet été.

Le problème a incité Deschamps à s’assurer que Giroud et Benzema s’assoient côte à côte lors des réunions d’équipe et des événements dans le but de renforcer la camaraderie et l’esprit d’équipe – mais le patron français pourrait bien avoir à puiser encore plus loin dans sa boîte à astuces pacificatrice s’il est de combler le fossé qui pourrait menacer d’éclipser leurs tentatives de remporter les Championnats d’Europe pour la première fois depuis plus de 20 ans.