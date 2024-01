La fracture entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump se profile à Davos

Zelensky et Trump menacent Davos

Deux personnes ont un impact démesuré au Forum économique mondial, et l’une d’elles n’est même pas là.

L’un d’entre eux est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a réuni une presse réunissant des dirigeants d’entreprises et de dirigeants mondiaux lors du forum de Davos, en Suisse. L’autre est Donald Trump, dont la réélection potentielle domine les discussions parmi les participants.

Zelensky a utilisé un juron pour décrire une affirmation de Trump concernant le confinement de Vladimir Poutine. Lors d’une séance de questions-réponses avec des journalistes animée par Andrew, Zelensky a rejeté l’idée selon laquelle Trump pourrait empêcher le président russe de s’en prendre à d’autres parties de l’Europe. Poutine, a-t-il ajouté, « ne s’arrêtera pas – mais la question est de savoir ce que feront les États-Unis et Trump après ce point, car dans ce cas, cela signifiera que l’Europe a perdu l’armée la plus utile et la plus forte d’Europe parce que nous avons perdu l’Ukraine. »

Zelensky a d’abord cherché à apaiser les inquiétudes concernant Trump, et si sa réélection potentielle entraînerait une baisse du soutien à l’Ukraine. Mais il semblait également quelque peu craintif face à cette perspective. « Un seul homme ne peut pas changer la nation entière », a déclaré Zelensky lors de la séance de questions-réponses, ajoutant que décider du prochain président est « un choix pour la nation américaine et uniquement pour la nation américaine ».

Le dirigeant ukrainien a reconnu qu’une victoire de Trump, qui s’est opposé à l’aide américaine à l’Ukraine, pourrait affecter la campagne militaire de son pays ou les négociations de règlement. « Les voix radicales du Parti républicain » ont créé des tensions et des souffrances pour le peuple ukrainien, a-t-il déclaré..

Zelensky n’est pas le seul dirigeant de Davos à s’inquiéter du sort de Trump. Plusieurs participants ont déclaré à DealBook que le résultat des élections constitue un risque potentiel pour les affaires, en particulier après que l’ancien président a battu ses rivaux républicains dans les caucus de l’Iowa.

Le dirigeant ukrainien a cherché à renforcer le soutien des entreprises mondiales. Il s’est exprimé lors d’une réunion privée de dirigeants organisée par JPMorgan Chase, qui conseille l’Ukraine dans ses efforts de reconstruction.

Parmi les auditeurs présents au Congress Center se trouvaient Steve Schwarzman de Blackstone, Ray Dalio de Bridgewater, David Rubenstein de Carlyle et Michael Dell de Dell, selon DealBook.

Zelensky a également évoqué la manière dont les tensions entre les États-Unis et la Chine affectent l’Ukraine. Il est important d’impliquer Pékin dans la reconstruction du pays, compte tenu de la taille et de l’influence de la Chine sur la Russie, a-t-il déclaré aux PDG. Mais l’Ukraine est considérée comme une préoccupation américaine et non mondiale.

Vu et entendu dans toute la ville : la circulation dans la rue principale était si mauvaise que John Kerry, l’envoyé du président Biden pour le climat, l’a emmené à une réunion. Et la dégustation annuelle de vin organisée par Anthony Scaramucci, le financier et ancien responsable de Trump, s’est terminée à court de vin.

VOICI CE QUI SE PASSE

Les craintes d’une baisse des taux ébranlent les marchés. Les actions et obligations européennes sont en baisse ce matin, après Christine Lagarde, le président de la Banque centrale européenne, a averti que les taux d’intérêt pourraient ne pas baisser avant l’été et que l’inflation en Grande-Bretagne a augmenté de manière inattendue. Les contrats à terme américains sont également en baisse après que Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a signalé hier qu’il était prématuré d’envisager une baisse des taux au premier trimestre.

Disney a officiellement rejeté les candidats au conseil d’administration de Nelson Peltz. Le géant du divertissement a a soumis une liste d’administrateurs – dont James Gorman de Morgan Stanley et Mary Barra de General Motors – et a snobé l’investisseur activiste, qui a critiqué Disney sur sa stratégie et sa planification de la succession. Par ailleurs, la rémunération de Bob Iger, PDG de Disney, pour l’exercice 2023 a dépassé 31 millions de dollars.

BP nomme un nouveau PDG Le géant de l’énergie aujourd’hui nommé en tant que nouveau chef Murray Auchincloss. L’ancien directeur financier est devenu chef par intérim il y a quatre mois après la démission de son prédécesseur, Bernard Looney, pour échec. divulguer les relations avec les employés. Auchincloss a indiqué qu’il suivrait la stratégie de Looney visant à développer les activités de l’entreprise dans les énergies renouvelables et à réduire sa production de pétrole et de gaz d’ici la fin de la décennie.

L’énigme de la Chine

La Chine a livré une double dose de mauvaises nouvelles ce matin, poussant les marchés asiatiques à la baisse. Les données officielles montrent que l’année dernière, l’économie a connu sa croissance la plus lente depuis des décennies et que la population du pays a de nouveau diminué.

Ces chiffres sont un autre signe de problèmes plus profonds dans la deuxième économie mondiale, aux prises avec une crise immobilière, une faible confiance des consommateurs, une baisse des exportations, des pressions déflationnistes et de grands défis démographiques.

L’économie a connu une croissance de 5,2 pour cent l’année dernière, contre 3 % en 2022, lorsque des restrictions strictes contre les coronavirus étaient en place. C’est mieux que l’objectif officiel d’environ 5%, mais 2024 s’annonce plus difficile, avec un sondage Reuters auprès des analystes prévoyant un ralentissement probable de la croissance à 4,6%.

Le déclin de la population laisse présager des défis plus importants. Le pays a enregistré plus de décès que de naissances pour la deuxième année consécutive. Pékin est inquiet parce que moins d’habitants signifie moins de consommateurs et qu’elle a besoin de personnes en âge de travailler pour alimenter sa croissance. Les ventes au détail en décembre ont également été inférieures aux attentes, tandis que la production industrielle les a à peine dépassés.

Le coup de pouce post-Covid ne s’est pas concrétisé. « Les autorités chinoises et certains économistes internationaux pensaient que le ralentissement économique de la Chine au cours des dernières années était causé par la politique du « zéro Covid » », a déclaré Yi Fuxian, scientifique à l’Université du Wisconsin-Madison et expert en démographie chinoise, à DealBook. “Mais la reprise économique de la Chine a été beaucoup plus faible que prévu l’année dernière, car les principaux facteurs du ralentissement économique étaient le vieillissement et la diminution de la main-d’œuvre.”

Des réformes structurelles sont nécessaires pour faire face à ces nouvelles réalités. Mais à court terme, la Chine continuera de s’appuyer sur une croissance tirée par les exportations, à un moment où de nombreuses entreprises occidentales cherchent déjà à déplacer une partie de leurs chaînes d’approvisionnement ailleurs.