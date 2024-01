La fracture entre les élites politiques et la classe ouvrière constitue un risque majeur, selon le PDG d’Allianz

Cette situation devrait s’aggraver en 2024, dans un contexte de difficultés économiques persistantes, en particulier dans les « pays en crise de la dette ». Les groupes de protestation défendant diverses causes devraient quant à eux provoquer de plus grandes perturbations.

“Vous avez vu les récentes élections aux Pays-Bas, vous l’avez vu en France, et les sociétés se polarisent parce que nos dirigeants ne répondent pas aux besoins du peuple”, a-t-il déclaré.

L’année dernière, des manifestations massives ont eu lieu en France contre la réforme des retraites du président Emmanuel Macron et contre le meurtre de l’adolescente Nahel Merzouk par un policier, entraînant d’intenses violences et des dégâts matériels.

Le rapport Allianz Risk Barometer a également noté que les forces politiques populistes et d’extrême droite ont élargi leur influence avec les succès électoraux aux Pays-Bas et en Slovaquie, renforçant la tendance émergente qui a commencé en 2022, lorsque « l’Italie a élu un parti aux racines néo-fascistes, la Hongrie a élu – a élu Viktor Orbán, et les Démocrates suédois d’extrême droite ont obtenu plus de 20 % des voix aux élections législatives. »

“Nous constatons un détachement croissant de l’élite politique de la classe ouvrière et des gens qui vont travailler chaque jour, et je considère cela comme le risque numéro un pour nos sociétés”, a déclaré Bäte.