La fracture atlantique – Le New York Times

Les décideurs économiques du monde entier augmentent les taux d’intérêt pour tenter de maîtriser la hausse du coût de la vie. Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a réitéré son engagement envers cette politique dans un discours hier. Il a mis en garde contre l’abandon “prématuré” de l’inflation et a promis de “maintenir le cap jusqu’à ce que le travail soit fait”.

Mais la hausse des taux et l’inflation élevée peuvent avoir des effets pratiques très différents selon qui vous êtes et où vous vivez. Les prix de l’essence comptent beaucoup plus pour les personnes qui parcourent de longues distances pour se rendre au travail, par exemple. Des taux d’intérêt plus élevés coûtent cher aux personnes qui comptent sur les cartes de crédit pour payer leurs factures, alors qu’ils peuvent en fait être une bonne nouvelle pour les retraités qui vivent de leurs économies.

Dans le bulletin d’aujourd’hui, je veux explorer un exemple frappant de ces différences : le marché du logement de chaque côté de l’Atlantique. En Grande-Bretagne, la hausse des taux menace de forcer certaines personnes à quitter leur domicile. Aux États-Unis, ils empêchent dans certains cas les gens de se déplacer.

Deux pays, deux résultats

Au début de cette année, l’acheteur de maison américain type pourrait obtenir une hypothèque avec un taux d’intérêt d’un peu plus de 3 %, un taux bas par rapport aux normes historiques. Aujourd’hui, les acheteurs peuvent s’attendre à payer plus du double en intérêts – plus de 6,5% en moyenne, le taux le plus élevé depuis plus d’une décennie. Concrètement, pour quelqu’un qui achète une maison de 300 000 $ avec une mise de fonds de 20 %, c’est la différence entre un versement hypothécaire mensuel de 1 000 $ et un versement de plus de 1 500 $.