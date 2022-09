La fracturation ne résoudra pas la crise énergétique et pourrait causer des dommages «graves», prévient un chien de garde

Le retour de la fracturation hydraulique n’atténuera pas la crise énergétique du Royaume-Uni et pourrait causer des dommages environnementaux “graves”, prévient le chef d’un organisme de surveillance gouvernemental.

Lord Deben, président du comité indépendant sur le changement climatique, a exhorté Liz Truss à “examiner les faits” – quelques jours seulement avant qu’elle ne donne son feu vert au forage de gaz de schiste en Angleterre.

Il a rejeté l’affirmation, faite par certains ministres du gouvernement, selon laquelle la flambée des prix du gaz avait créé une opportunité pour le Royaume-Uni d’exploiter ses réserves grâce à la fracturation hydraulique.

“Le prix du gaz n’est pas fixé selon que nous l’obtenons des champs britanniques ou de la mer du Nord, le prix du gaz est fixé au niveau international”, a déclaré Lord Deben.

“Si vous essayez vraiment de faire face à la crise du coût de la vie, ce ne sont pas les solutions”, a-t-il déclaré – mais une campagne pour isoler les maisons britanniques notoirement fuyantes l’était.

Lord Deben, ancien ministre conservateur de l’environnement, a déclaré Les temps: « Mon seul conseil est qu’il faut regarder les faits. Les faits sont que vous devez gérer la fracturation hydraulique d’une manière respectueuse de l’environnement, sinon vous obtiendrez des résultats sérieux.

Le moratoire de trois ans sera levé malgré le lancement d’une étude commandée par le gouvernement pour avertir que d’énormes incertitudes subsistent quant aux risques de déclenchement de tremblements de terre.

Un rapport divulgué par le British Geological Survey (BGS) a déclaré qu’il existe encore “des lacunes importantes dans les connaissances” lors de l’identification des sites qui pourraient être en mesure de faire face à des tremblements de magnitude 3.

Les entreprises de fracturation font pression pour que les limites sismiques soient assouplies et souhaitent que les objections locales soient contournées, arguant qu’il ne sera possible de relancer l’industrie qu’avec des règles plus souples.

Ils devraient inclure l’accélération des autorisations de planification en permettant aux ministres, au lieu des autorités locales, d’approuver des projets en tant qu ‘”infrastructures d’importance nationale”, a déclaré l’organisme industriel.

Et il veut que les règles exigeant que le forage s’arrête s’il provoque des tremblements de 0,5 ou plus sur l’échelle de Richter, arguant que les tremblements à ce niveau se produisent naturellement et sont souvent imperceptibles.

L’Écosse et le Pays de Galles ont rejeté la fracturation, qui consiste à libérer du gaz naturel du sous-sol profond en projetant un mélange d’eau et de produits chimiques dans des dépôts de schiste.

Mais le L’indépendant a été informé que cinq sociétés de gaz de schiste – INEOS, Cuadrilla, Aurora, Egdon et iGas – souhaitent poursuivre leur développement en Angleterre.

Lord Deben a déclaré que l’abandon des combustibles fossiles depuis les précédentes tentatives de fracturation au Royaume-Uni signifiait que le “monde avait changé” et que les entreprises risquaient de se retrouver avec des “actifs bloqués” sans valeur.

Il a exhorté Liz Truss à présenter la crise du coût de la vie comme une opportunité “gagnant-gagnant” qui répondrait également à l’urgence climatique, grâce à l’accélération des énergies renouvelables et à l’isolation des maisons.