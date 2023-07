La Fox Valley Special Recreation Association organisera une date de jeu inclusive annuelle « Day in the Park » – Shaw Local

La Fox Valley Special Recreation Association accueillera la 25e journée annuelle dans le parc de 10 h à 13 h le mercredi 19 juillet au parc Pottawatomie à St. Charles.

Cette « journée de jeu inclusive » est une occasion pour les personnes handicapées et non handicapées de célébrer ce qui rend chacun unique, selon un communiqué de presse.

Le premier événement Day in the Park, appelé « FVSRA All Camp Special Event », a débuté en 1999 avec 150 campeurs pour célébrer la Semaine nationale des loisirs thérapeutiques et sensibiliser le public aux programmes de loisirs thérapeutiques. Cette année, il est prévu que 1 000 campeurs avec et sans handicap viendront de toute la région de Fox Valley, selon le communiqué.

Les campeurs présents proviennent du camp de jour d’été FVSRA et des camps de jour des agences membres, notamment les districts de St Charles, Genève, Batavia, Fox Valley, Sugar Grove et Oswegoland Park et du village du département des parcs et loisirs de South Elgin.

Les activités comprendront une maison gonflable, un parcours d’obstacles, des toboggans, des jeux, un train, des mini-jeux, un spectacle de magie et d’illusion en direct, des friandises et plus encore. Pour les campeurs qui ont besoin d’un espace sensoriel calme, SootheSpace ( soothespace.org ) sera sur place pour fournir une oasis sensorielle sûre, selon le communiqué.