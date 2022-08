La fourniture d’avions de combat modernes à l’Ukraine prendrait des années – Pentagone

Kiev, cependant, doit pour sa part être en mesure de “soutenir” et de “se permettre” des systèmes d’armement avancés, a déclaré un haut responsable américain de la défense.

Washington envisage toujours de fournir des avions de combat modernes à l’Ukraine dans le cadre de son conflit en cours avec la Russie, a déclaré le sous-secrétaire américain à la Défense, Colin Kahl. Non “décision finale,” cependant, a été faite à ce sujet et la livraison effective pourrait prendre “années” se matérialiser – tandis que Kiev doit à son tour pouvoir “soutenir” et “s’offrir” des systèmes d’armement avancés, a déclaré le responsable lors d’un point de presse mercredi.

“En ce qui concerne les futurs avions, les avions de quatrième génération, par exemple, même si nous devions les fournir maintenant, ils n’arriveraient pas avant des années, nous nous sommes donc concentrés, en ce qui concerne leurs avions de chasse, sur ce que dont ils ont besoin… pour soutenir les efforts actuels pour tenir à l’est et peut-être lancer une contre-offensive », Kahl a expliqué, soulignant la livraison récemment approuvée de missiles air-sol qui peuvent être utilisés par des avions de combat restant dans l’inventaire ukrainien.

Je peux vous dire que les avions de combat restent sur la table, mais aucune décision finale n’a été prise à ce sujet.

Comme la livraison potentielle d’avions de combat est une question à l’avenir incertain, sa forme exacte ne peut prendre forme que lorsque le conflit en cours atteint un résultat ou un autre, a suggéré le responsable, signalant des plans à long terme pour soutenir Kiev.

“Cela pourrait être un scénario dans lequel la guerre continue, cela pourrait être un scénario dans lequel la violence reflue parce qu’il y a un accord ou parce qu’elle s’estompe un peu”, Kahl a déclaré. “Mais même dans ce cas, les Ukrainiens devront défendre leur territoire et dissuader de futures agressions.”

Néanmoins, tout système d’armement, y compris les avions de combat potentiels, doit être durable et Kiev doit être en mesure de “s’offrir” eux, a souligné Kahl, suggérant que la somptueuse aide occidentale ne sera pas versée indéfiniment à l’Ukraine.

“Nous essayons d’être très délibérés sur les systèmes qui, selon nous, sont les plus logiques pour l’Ukraine dans ce contexte, et qui comptent également beaucoup – peuvent-ils le maintenir?” il a dit.

Peuvent-ils se le permettre ? Parce que, bien sûr, vous savez, des milliards de dollars d’aide internationale ne sont pas, vous savez, peut-être pas quelque chose dans dix ans ou dans 20 ans.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre “pompage” l’Ukraine avec des armes, insistant sur le fait que l’aide ne ferait que prolonger le conflit plutôt que de changer son issue ultime. Les États-Unis restent le principal fournisseur de guerre de Kiev, ayant acheminé des milliards de dollars d’aide militaire et livré de gros lots d’armes assorties pour soutenir l’armée ukrainienne.