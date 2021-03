Ant Middleton a pleurniché «N’employez pas de lion si vous voulez un chaton» après la hache C4.

L’animateur de télévision a partagé une photo de lui en train de rire dans un contexte stérile avec la footballeuse australienne Sabrina Frederick.

Il a légendé la photo: « Soyez fier de qui vous êtes quoi qu’il arrive! Je suis un mâle Alpha et j’aime qui je suis!

« Cette approche unique n’est ni réaliste ni fidèle à notre caractère unique! Ne vous laissez pas enfermer dans une boîte dans laquelle vous ne rentrerez pas … Soyez vous, soyez fier, soyez résilient et restez fidèle à qui vous êtes! «

Et il a terminé son message en disant à ses 1,2 million d'abonnés: « N'employez pas de Lion si vous voulez un chaton. »







Ant, 40 ans, a tagué sa mise à jour Instagram: « zéro négativité, soyez vous, soyez fier et debout. »

Cela est venu après que les créateurs de l’émission télévisée SAS Who Dares Wins aient publié une déclaration disant que la conduite personnelle d’Ant était la seule raison pour laquelle il quittait l’émission.

Ant avait admis avoir fait des commentaires inappropriés sur SAS Who Dares Wins – mais a affirmé que c’était purement « plaisanterie militaire » dans une interview explosive sur Good Morning Britain hier.

L’interview est intervenue après que le Mirror ait raconté comment les femmes membres de l’équipe avaient exprimé leurs inquiétudes auprès des réalisateurs Minnow Films et Channel 4 lors d’un examen de fin d’année où elles étaient autorisées à parler de manière anonyme.

Ils ont dit qu’il avait fait des «commentaires inappropriés» à leur égard.

Cependant, un porte-parole d’Ant a réfuté les allégations, affirmant qu’il était « toujours discipliné et totalement professionnel ».







Dans une déclaration publiée au Mirror, un porte-parole de Channel 4 a déclaré: «Notre décision de ne pas renouveler le contrat d’Ant Middleton et de ne plus travailler avec lui était uniquement basée sur sa conduite personnelle hors caméra et n’est pas liée à son personnage à l’écran. en tant que DS.

«SAS: Who Dares Wins continuera d’être aussi difficile que jamais.»

Le commentaire fait suite à Ant qui marque publiquement les déclarations de Minnow Films et Channel 4 « très imprudentes et désespérées » sur GMB et les accuse d’essayer de « protéger leur marque ».







Il a déclaré: « Tout est de la fumée et des miroirs. Depuis le dernier épisode de SAS: Who Dares Wins, quand j’ai filmé le dernier épisode, c’est devenu une sorte de télé-réalité à moitié scénarisée.

«Le contrôle total a été pris … pour la santé et la sécurité.

« Et après ce spectacle, j’ai dit: » Je ne vais plus filmer, j’en ai fini avec SAS: Who Dares Wins « . »