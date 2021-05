La fourmi d’Alibaba rejoint l’essai de devises e-CNY

BEIJING – Ant Group, une filiale d’Alibaba, est en train de devenir l’une des premières grandes entreprises privées à travailler avec les essais de monnaie numérique en Chine.

MYbank – une banque en ligne uniquement dans laquelle Ant détient 30% des parts – permet à certains utilisateurs de lier leurs comptes à l’application numérique chinoise du yuan, Le China Securities Journal, soutenu par l’État, a déclaré lundi.

La nouvelle fonctionnalité est accessible à certains utilisateurs via l’application Ant’s Alipay, un autre rapport du journal dit. Alipay est l’une des deux principales applications de paiement mobiles en Chine, où l’utilisation de smartphones pour les transactions de paiement quotidiennes est la norme.

L’année dernière, la Banque populaire de Chine (PBOC) a distribué pour plusieurs millions de dollars de yuan numérique via une application connectée aux six grandes banques publiques. Ces tests ont permis à des utilisateurs sélectionnés d’acheter des produits dans les magasins physiques participants et dans l’application de commerce électronique de JD.com.