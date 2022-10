La foule se rassemble à London Street alors qu’un homme chante Kesariya de Brahmastra d’Alia-Ranbir, la vidéo devient virale

Le numéro pâteux d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, Kesariya de Brahmastra, est devenu l’un des meilleurs morceaux romantiques de l’année. Mais il semble que la magie de la chanson d’amour ait voyagé partout dans le monde. Récemment, une vidéo des rues de Londres est devenue virale alors qu’un musicien chantait la chanson d’Arijit Singh pour divertir les passants. Ce qui l’a rendu plus accrocheur, c’est qu’un groupe de personnes impressionnées par la voix mélodieuse du musicien ont décidé de rester en arrière et de chanter avec lui. Le clip a commencé avec un spectateur filmant le scénario alors que la caméra panoramique de la foule indienne debout sur le côté de la rue vers le musicien.

Vêtu d’une veste noire allongée assortie d’un pantalon à imprimé animalier, l’homme donne le coup d’envoi de la performance avec sa voix apaisante. Les passants entourés continuent d’enregistrer et de chanter avec lui. Au moment où le musicien frappe le refrain, la foule semble très impressionnée par l’homme indien, ce qui attire plus de monde vers le coin. La vidéo a été partagée sur Twitter par l’industriel Harsh Goenka, qui a déclaré : “Pendant ce temps, dans les rues principales de Londres… quel beau rythme cette chanson a !” Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

Pendant ce temps dans les rues principales de Londres… quel beau rythme cette chanson a ! pic.twitter.com/0XOsic4TLu – Harsh Goenka (@hvgoenka) 30 octobre 2022

En une journée, le clip a amassé plus de 68 000 vues et plus de 2 000 likes sur le site de micro-blogging. Desi Twitter n’a pas pu s’empêcher de louer le musicien et l’aura qu’il a créée avec sa touche Bollywood à l’étranger. Un utilisateur a écrit : « Belle chanson pour faire danser les gens dans la rue loin de Mumbai. Nos chansons ont de la magie, l’une des raisons pour lesquelles Bollywood est solidement ancré dans le monde entier.

Belle chanson pour faire danser les gens dans la rue loin de Mumbai. Nos chansons ont de la magie, l’une des raisons pour lesquelles Bollywood est solidement ancré dans le monde entier. – L.Das (@LDas10514553) 30 octobre 2022

Un autre a ajouté : « Mieux que l’original ! Arijit Singh chante magnifiquement, mais ici la foule le bat.

Meilleur que l’original! @arijitsingh croons beau, mais ici la foule le bat. — 🇮🇳 अजीत অজীত Ajit (@the_ajitsingh) 30 octobre 2022

Un autre a commenté: “Cette chanson est entièrement consacrée aux paroles, elle sonne bien même sans musique.”

Cette chanson est tout au sujet des paroles, ça sonne bien même sans musique… – Non-conformiste (@knockinamit) 30 octobre 2022

Un utilisateur a déclaré: “Juste des vibrations apaisantes et positives .. Kesariya.”

Juste des vibrations apaisantes et positives .. kesariya 🧡 – Dur (@not_that_harshh) 30 octobre 2022

Composé par Pritam, écrit par Amitabh Bhattacharya et chanté par Arijit Singh, l’hymne d’amour Kesariya est un magnifique régal pour les oreilles des amoureux purs et durs.

