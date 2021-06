La foule se déchaîne lorsque le gouverneur DeSantis dit « La Floride a choisi la liberté plutôt que le faucisme! » – Le bon scoop

Le gouverneur Ron DeSantis était à un concert en Floride hier soir et a reçu des acclamations folles de la foule lorsqu’il a proclamé que la Floride accueillait le plus grand concert organisé depuis le début de la pandémie, et a noté que c’est parce que « la Floride a choisi la liberté plutôt que le faucisme » :

DeSantis a poursuivi en disant qu’il avait un message pour les autres États et pays :

« Ouvrez les États. Ouvrir les écoles. Laissez les gens vivre leur vie. Ne leur faites pas porter de masques !

La foule a adoré. DeSantis a tweeté ceci hier soir après la fin :

Rien ne dit que la Floride est ouverte comme une soirée de musique live au @Pepsi @GulfCoastJam, le plus grand festival de musique depuis le début de la pandémie. pic.twitter.com/z07xMrS8JM – Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 7 juin 2021

Ce matin, DeSantis a signé un projet de loi pour empêcher le CPP et d’autres acteurs « malins » d’influencer le système éducatif de Floride :

Aujourd’hui, l’État de Floride prend position contre les dictateurs communistes et les mauvais acteurs de l’État. Nous ARRÊTERONS L’INFLUENCE DU PCC dans notre système éducatif et notre gouvernement en passant à l’offensive. Regardez : https://t.co/WsWn0ccQPk – Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 7 juin 2021