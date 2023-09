La foule rugit alors que Xi ouvre les 19e Jeux asiatiques de Hangzhou en Chine | Nouvelles

Le président chinois Xi Jinping a ouvert samedi les 19e Jeux asiatiques retardés par le COVID-19 dans la ville orientale de Hangzhou lors d’une cérémonie d’ouverture brillante et parfois bruyante.

Les spectateurs présents dans le stade de la ville, d’une capacité de 80 000 places, ont poussé un énorme rugissement samedi lorsque Xi a été présenté et est entré pour s’asseoir avec des dignitaires en visite, dont le président du Comité international olympique Thomas Bach et le président syrien Bashar al-Assad.

« Je déclare ouverts les 19e Jeux asiatiques de Hangzhou », a déclaré Xi.

Les Jeux, retardés d’un an en raison des mesures prises par la Chine pour lutter contre la pandémie de COVID-19, seront le plus grand événement sportif du pays depuis plus d’une décennie selon plusieurs critères, avec environ 12 000 athlètes de 45 pays concourant dans 40 sports.

Les Jeux se dérouleront sur 56 sites, dont 12 ont été nouvellement construits.

Al-Assad, lors de sa première visite en Chine alliée depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, s’est levé et a applaudi lorsque l’équipe de son pays est entrée dans l’arène et la foule a applaudi lorsque son image est apparue sur grand écran.

Thomas Bach, président du Comité international olympique, était également parmi les dignitaires – et les dirigeants du Cambodge, du Koweït et du Népal, entre autres, étaient tous attendus.

« Enfin, nous pouvons nous rassembler pour les 19èmes Jeux asiatiques », a déclaré Raja Randhir Singh, président par intérim du Conseil olympique d’Asie, à la foule sous les acclamations.

« Le report d’un an était sans précédent dans l’histoire de l’OCA », a-t-il ajouté.

Les Jeux ont été retardés d’un an en raison de la politique zéro COVID de la Chine, désormais abandonnée.

‘Très heureux’

La sécurité était renforcée dans les environs de l’arène dans les heures précédant la cérémonie, avec des routes fermées et des policiers postés aux coins des rues.

Les spectateurs ont été soumis à des contrôles de sécurité approfondis avant d’entrer et le personnel a confisqué de la nourriture et des parapluies. Les légères pluies de ces derniers jours ont cessé.

Le thème de la cérémonie était l’eau et célébrait également l’histoire et le paysage anciens de Hangzhou, tout en faisant un clin d’œil à la réputation de la ville en tant que siège non officiel de l’industrie technologique chinoise.

« Je me sens très heureuse et excitée », a déclaré une spectatrice de 35 ans du nom de Zhang, selon l’agence de presse AFP.

« Je pense que c’est un grand honneur pour la ville. »

Jung-Woo Lee, expert en politique sportive à l’Université d’Édimbourg, a déclaré à l’AFP que les Jeux étaient « un exercice de soft power post-pandémique de la Chine ».

Cependant, une controverse a déjà frappé l’événement multisports avec une dispute entre New Delhi et la Chine au sujet de trois combattants indiens de wushu, le voyage dans la ville du ministre indien des Sports ayant été annulé vendredi.

La Chine a démenti les affirmations indiennes selon lesquelles le trio s’était vu interdire l’entrée dans le pays.

Bien que le programme comprenne des épreuves plus traditionnelles telles que l’athlétisme et la natation, il comprendra également le sepak takraw, ou kick-volley ; kabaddi, un mélange de team tag et de lutte ; et le wushu, un art martial reflétant la diversité de la culture sportive asiatique.

Pendant ce temps, les sports électroniques, le breakdance et l’escalade sportive feront leurs débuts aux Jeux, dans le but de susciter l’intérêt des plus jeunes.