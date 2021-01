La leçon prétendument sans cœur d’un père à sa fille sur la façon d’utiliser un ouvre-boîte est devenue virale… mais a également déclenché la colère des «guerriers» d’Internet, avec des conséquences réelles pour leur cible.

Le musicien et comédien John Roderick a été déclaré le premier « personnage principal » de la nouvelle année après qu’un fil Twitter qu’il a publié le 2 janvier est devenu viral. Il raconte l’histoire de lui refusant de manger à sa fille de neuf ans jusqu’à ce qu’elle découvre comment ouvrir une boîte de haricots avec un ouvre-boîte. Le supposé « Moment d’enseignement » a duré six heures, a écrit le « Papa haricot ».

L’histoire a été prise au pied de la lettre par de nombreuses personnes, qui se sont précipitées pour juger Roderick comme un mauvais parent et une personne horrible, qui devrait d’une manière ou d’une autre être tenue responsable. L’homme lui-même a suspendu son compte Twitter alors que la puanteur montait en flèche.

Tout ce que j’entends, c’est « cette fois-là, j’ai dit à mon père que j’avais faim et qu’il ne me laisserait pas manger pendant encore six heures sans raison valable. »

Comme … avez-vous déjà vécu ça quand vous étiez enfant? Vous avez trop longtemps faim et vous vous sentez juste malade et vous pourriez vous évanouir? Non? Alors ne le fais pas à l’enfant

– Sirène communiste ☭ (@a_queer_ius) 3 janvier 2021