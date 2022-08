La foule fait la fête de SIX AM au carnaval de Notting Hill alors que les fêtards se couvrent de peinture avant le jour des célébrations

Les foules font la fête depuis SIX AM au carnaval de Notting Hill avec des fêtards qui se couvrent de peinture avant les célébrations de la journée

Le plus grand carnaval de rue d’Europe a lieu dans le quartier de Notting Hill à l’ouest de Londres depuis 1966.

Fêtards couverts de peinture à l’ouverture du carnaval de Notting Hill Crédit : Getty

Environ 1 million de personnes assisteront à la plus grande fête de rue d’Europe Crédit : LNP

Les gens ont commencé à célébrer à 6 heures du matin ce matin Crédit : LNP

Artistes interprètes ou exécutants lors de la journée familiale au carnaval de Notting Hill Crédit : PA

Le festival a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie Crédit : LNP

L’année dernière, la fête a été supprimée pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de Covid.

Mais maintenant, il est de retour en force – et des milliers de personnes sont déjà descendues dans la rue pour lancer les festivités.

On estime qu’un million de personnes seront présentes au cours des deux prochains jours et rempliront les rues de couleurs.

Ce matin, les fêtards ont dansé alors que l’ouverture du carnaval de Notting Hill commençait avec “J’Ouvert”.

La tradition veut que les fêtards se couvrent le corps de peintures colorées, de boue, d’huile de poix et de poudres colorées.

Aujourd’hui, les premiers oiseaux ont enfilé des ailes de papillon et des perruques lumineuses pour apporter un spectacle de couleur dans le quartier.

Le défilé de renommée mondiale du festival débutera aujourd’hui à 10h – en commençant par une cérémonie d’ouverture officielle sur Great Western Road.

Il traversera l’ouest de Londres jusqu’à 17 heures aujourd’hui.

Le carnaval a commencé en 1964 comme un moyen pour les communautés afro-caribéennes de célébrer leurs cultures et leurs traditions.

Ses racines remontent aux carnavals caribéens du début du XIXe siècle.

Les carnavals étaient une tradition particulièrement forte à Trinidad et célébraient l’abolition de l’esclavage et de la traite des esclaves.

Ayant été interdit d’organiser des festivals pendant les périodes d’esclavage, les Trinidadiens portaient des costumes qui imitaient les modes européennes.

Le premier carnaval organisé dans l’ouest de Londres visait à mettre en valeur les musiciens du steel band qui jouaient à Earl’s Court.

Alors que le groupe défilait dans la rue, les communautés afro-caribéennes sont sorties dans les rues pour écouter.

Le Carnaval est devenu plus grand et plus extravagant d’année en année.

Le carnaval a lieu chaque année dans l’ouest de Londres Crédit : Alicia Colarusso / Agence Story Picture

Les fêtards s’amusent, recouverts de poudre colorée, de fleurs et de peinture, lors de la célébration tôt le matin de J’ouvert, une partie traditionnelle du carnaval de Notting Hill Crédit : Alamy