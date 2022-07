La foule éveillée a trouvé une autre excuse pour empiler l’acteur chrétien blanc Chris Pratt

Les critiques libéraux cherchent désespérément une excuse pour annuler Chris Pratt. D’abord c’était son soi-disant “église homophobe”, maintenant c’est une appropriation culturelle

Chris Pratt ne peut échapper à la colère de la foule éveillée. L’homme ne peut même pas louer Dieu sans être attaqué pour ses croyances chrétiennes. Et maintenant, l’acteur de “Jurassic World” a été critiqué pour le péché d'”appropriation culturelle” en exprimant Mario dans le prochain “Super Mario Bros.” film d’animation.

Certains critiques critiquent Pratt et le studio en soulevant des “inquiétudes” sur la représentation italienne. Mais la colère dirigée contre Pratt est-elle basée uniquement sur l’appropriation culturelle, ou est-elle utilisée comme une autre excuse pour haïr l’acteur « problématique » ?

“Quand les gens entendront la performance de Chris Pratt, la critique s’évaporera, peut-être pas entièrement”, Le PDG d’Illumination, Chris Meledandri, a déclaré dans une interview avec Deadline. “Les gens aiment exprimer leurs opinions, comme il se doit. Je ne suis pas sûr que ce soit la défense la plus intelligente, mais en tant que personne d’origine italo-américaine, je sens que je peux prendre cette décision sans me soucier d’offenser les Italiens ou les Italo-Américains. Je pense que nous allons être très bien.

Le film, qui est développé par Meledandri en coopération avec le célèbre concepteur de jeux vidéo Nintendo Shigeru Miyamoto, promet d’être une adaptation divertissante du jeu vidéo populaire.

Comme le souligne un article de Kotaku sur la controverse, le film a suscité “la perplexité et les critiques” des fans des jeux vidéo originaux pour le casting de Chris Pratt.

Pratt, qui a fait la une de plusieurs films à succès à gros budget au cours des dernières années, s’est vu confier le rôle à la place du doubleur original du personnage, Charles Martinet.

Il est facile de voir pourquoi un grand studio hollywoodien préférerait choisir quelqu’un avec une reconnaissance de marque, comme Pratt, au lieu de Martinet, qui – bien que talentueux – ne remplira pas autant de sièges dans la salle de cinéma.

Toutes les inquiétudes concernant Pratt “s’appropriant culturellement” un plombier italo-américain disparaissent lorsque vous réalisez que Martinet, qui occupe le poste depuis des décennies, n’est pas non plus italo-américain et a proposé son accent stéréotypé d’un né à Brooklyn. Tout le monde italien lors d’une audition pour le poste.

Bien qu’il ait initialement eu l’intention de donner à Mario une voix bourrue, comme quelque chose que vous verriez dans “Les Sopranos”, ce qui lui est venu à l’esprit était un “Mamma mia, gentil vieux italien” a déclaré l’acteur dans une interview à la BBC.

Outre le fait que le personnage de Mario n’est pas réel ou basé sur quelqu’un de réel, il faut se demander pourquoi exactement Chris Pratt est attaqué pour appropriation culturelle et non Miyamoto, le concepteur de jeux japonais. Après tout, c’est Miyamoto qui a créé Mario et l’a finalement façonné en une caricature italo-américaine. Lors de sa création initiale, Mario n’était ni italien, ni même nommé Mario – il a été nommé plus tard, d’après un promoteur immobilier qui louait un entrepôt à Nintendo.

Il est clair que l’appropriation culturelle n’a d’importance que lorsqu’elle peut être utilisée comme un gourdin par la foule éveillée. S’ils craignaient vraiment d’érafler la fiction, leurs chahuts seraient suscités par le casting d’acteurs noirs incarnant des personnages historiquement européens comme Anne Boleyn ou Jarl Haakon dans ‘Vikings: Valhalla’ (qui est également devenue une ‘femme noire forte’ dans la série Netflix – un stéréotype en soi).

Les efforts visant à annuler les Blancs au détriment de l’appropriation culturelle vont bien au-delà du casting de films et s’étendent à la cuisine, à la mode et à la musique – et visent généralement à annuler les personnes déjà jugées «problématiques» en premier lieu.

Cela ressort clairement de l’article de Kotaku, qui implique que les accusations d’appropriation culturelle ne sont pas pertinentes. Le point, selon Kotaku, est que “vous savez, Chris Pratt craint” en tant qu’acteur.

Sauf que ce n’est pas vraiment le sujet non plus. Les critiques éveillés essaient de trouver un moyen d’annuler Pratt depuis que sa foi chrétienne est apparue il y a quelques années. L’article de Kotaku rend le problème évident en mentionnant avec désinvolture que Pratt fréquentait une “église homophobe”. Cette accusation lui a été lancée pour la première fois par l’acteur transgenre Elliot Page en 2019, déclenchant ainsi la police de la culture progressiste sur Twitter et dans les médias libéraux.

Pratt a depuis précisé qu’il ne va même pas à l’église spécifique en question. Les attaques répétées contre la foi de Pratt ont incité le réalisateur des “Gardiens de la Galaxie”, James Gunn, à sauter à sa défense pour faire taire l’accusation.

« Il ne l’est pas. Je connais l’église qu’il fréquente actuellement. Est-ce que vous? (La réponse est que non, mais vous avez entendu quelqu’un qui a entendu parler de quelqu’un qui a entendu parler de quelqu’un où il va à l’église, alors vous avez décidé, ‘Ouais, d’accord, je vais croire cette chose terrible que j’ai entendue en ligne à propos de cette célébrité ! ‘)”

Cela n’empêche pas les critiques éveillés de faire couler la rage. L’angle « église homophobe » ne fonctionnant évidemment pas, et l’angle « appropriation culturelle » n’ayant pas d’appui, ils pivotent vers son talent d’acteur.

Le décrivant simplement comme le “le dernier d’une longue lignée d’acteurs intermédiaires à sécuriser blockbuster après blockbuster simplement en étant modeste”, l’article de Kotaku explique comment Pratt sert de “protagoniste fade parfait” à brancher sur chaque film d’été.

Mais cela aussi est un argument contre-productif lorsqu’il s’agit de Mario, qui correspond parfaitement à la description de “protagoniste fade parfait”. Au-delà de son accent stéréotypé, Mario offre peu de caractérisation. Un plombier au cœur d’or qui se lance dans une aventure magique pour sauver la princesse, Mario est une feuille permettant aux joueurs de se lancer dans les jeux sans avoir besoin de se plonger dans une sorte de trame de fond. Dans tous les jeux, Mario a à peine un mot de dialogue significatif. Il n’a même pas toujours été plombier – dans les premiers jeux, il a changé de profession pour s’adapter à la trame de fond rudimentaire. Ses passe-temps vont du karting au golf – le tout pour tirer parti du personnage de jeu vidéo le plus reconnaissable de tous les temps afin d’impliquer le joueur dans une nouvelle activité (et de vendre un nouveau jeu).

Il n’y a pas d’exploration narrative de Star Wars pour vous mettre au courant des événements du dernier Super Mario. Tout ce que vous devez savoir, c’est que Bowser a encore kidnappé la princesse Peach et que vous partez à sa recherche. La beauté des jeux réside dans leur simplicité – et le film, qui semble être à peu près aussi insensé que les « Minions » de Meledandri, semble être le même – quelques heures simples et divertissantes qui ne vous donneront pas trop à penser . Et ce n’est pas grave.