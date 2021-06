La foule du Roadshow des antiquités a applaudi lors de l’évaluation MEGA d’une étrange statue de charmeur de serpents

ANTIQUES Roadshow s’est terminé hier soir avec une évaluation stupéfiante de 80 000 £ pour un « automate » étrange de 130 ans.

La statue émouvante d’un charmeur de serpents a reçu une évaluation choquante qui a fait applaudir la foule rassemblée.

5 La foule d’Antiquités Roadshow a éclaté en applaudissements rares à l’énorme évaluation

Le propriétaire était sans voix lorsque l’expert Jon Baddeley lui a dit qu’il était assis sur une véritable mine d’or.

Se référant au robot rudimentaire d’une dame charmant un serpent, le gourou des antiquités lui a dit : « Ceci est considéré comme l’un des automates les plus importants jamais réalisés.

« Il a été fabriqué à Paris à la fin du 19ème siècle et elle s’appelle évidemment la charmeuse de serpents. »

« C’est celui de ma famille, de mon père quand il est malheureusement décédé. Quand il a pris sa retraite, il a décidé de collectionner des choses comme ça. »

5 L’« automate » – un robot très rudimentaire – bougeait et jouait de la musique

5 Une foule nombreuse s’était formée pour venir voir l’étrange statue en mouvement

5 Le propriétaire a été absolument stupéfait d’entendre combien valait l’objet

Les automates – conçus pour divertir les invités d’un dîner à Paris – sont très rares, il en reste moins de 15 dans le monde.

Ils ont fait exploser la silhouette, avec la musique jouée et le charmeur de serpents dansant et, encore plus bizarrement, respirant.

Jon a laissé la foule stupéfaite en disant: « Les prix en ce moment ne sont pas aussi élevés qu’ils l’ont été dans le passé.

« Si vous avez décidé de le vendre aujourd’hui aux enchères, vous avez regardé entre 60 et 80 000 £ », laissant l’homme bafouiller: « Vraiment? »

5 Même l’animatrice d’Antiques Roadshow, Fiona Bruce, a été bouleversée par la découverte

A l’évaluation, la foule assemblée éclata en applaudissements.

Jon a déclaré que c’était « probablement l’un des automates les plus rares jamais connus » en disant: « C’est original – et il est dans un état fantastique. »

Même l’animatrice Fiona Bruce a été impressionnée, le mentionnant alors qu’elle clôturait le spectacle, de Lytham dans le Lancashire, en disant: « Qu’en est-il de cela.

Avez-vous déjà vu des choses comme cet automate charmeur de serpent? Et valant jusqu’à 80 000. Quelle belle façon de terminer le programme. »