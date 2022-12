La foule du match Serbie-Suisse mise en garde contre les “chants discriminatoires”

Vendredi, les supporters du match de groupe de la Coupe du monde à enjeux élevés entre la Serbie et la Suisse ont été invités à “arrêter tous les chants et gestes discriminatoires” alors que les tensions sur le terrain débordaient.

On ne sait pas immédiatement ce qui a déclenché l’annonce lors d’un match que les Suisses ont gagné 3-2 pour se qualifier pour les 16 derniers et éliminer la Serbie, mais cela a suivi une confrontation entre le capitaine suisse Granit Xhaka et des joueurs serbes.

La dispute en seconde période a attiré l’attaquant suisse Breel Embolo et les remplaçants serbes ont couru sur le terrain du stade 974 pour protester contre les joueurs suisses avant que l’arbitre ne mette la situation sous contrôle.

L’entraîneur de la Serbie, Dragan Stojkovic, a déclaré qu’il ne savait pas ce qui avait déclenché l’incident.

« Quelque chose a peut-être été dit aux joueurs. Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé. Je ne peux pas vous dire pourquoi et ce qui s’est passé exactement”, a déclaré Stojkovic lors de la conférence de presse d’après-match.

“Parfois, les tensions arrivent et certains gros mots peuvent créer un comportement inconfortable, mais ce n’est rien de spécial. C’est normal disons pour ce genre de match.”

Ce n’est pas la première fois qu’un match de Coupe du monde entre la Suisse et la Serbie se joue dans une ambiance tendue.

Lors du tournoi de 2018 en Russie, Xhaka et Xherdan Shaqiri ont célébré leurs buts lors de la victoire 2-1 de la Suisse en faisant le geste de l’aigle à deux mains pour imiter le drapeau albanais, provoquant la colère des joueurs serbes.

Xhaka et Shaqiri sont issus de familles originaires du Kosovo, l’ancienne province serbe à majorité ethnique albanaise.

La source sous-jacente de tension est la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008 vis-à-vis de la Serbie. Ce dernier ne reconnaît pas cette décision et a encouragé la minorité serbe du Kosovo à rester fidèle à Belgrade.

Shaqiri a de nouveau marqué lors du match de vendredi au Qatar mais n’a pas fait le geste à deux mains à cette occasion.

La Serbie fait déjà l’objet d’une enquête de la FIFA après que l’équipe ait accroché un drapeau controversé dans son vestiaire avant de perdre face au Brésil lors de cette Coupe du monde.

La fédération de football du Kosovo a déposé une plainte auprès de l’instance dirigeante mondiale après que des photos aient montré une version du drapeau serbe avec une carte qui représentait le Kosovo comme faisant partie du pays et incluait le slogan “il n’y aura pas de reddition”.

