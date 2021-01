La foule du Capitole américain souligne 5 raisons de ne pas sous-estimer les extrémistes d’extrême droite

Photo AP / Manuel Balce Ceneta

À la suite de l’incursion de la foule qui a pris le contrôle du Capitole américain le 6 janvier, il est clair que de nombreuses personnes sont préoccupées par la violence des extrémistes d’extrême droite. Mais ils peuvent ne pas comprendre la vraie menace.

La communauté des forces de l’ordre fait partie de ceux qui n’ont pas compris la vraie nature et le danger des extrémistes d’extrême droite. Pendant plusieurs décennies, le FBI et d’autres autorités fédérales ne se sont intéressés que par intermittence aux extrémistes d’extrême droite. Ces dernières années, ils ont de nouveau reconnu l’étendue des menaces qu’ils représentent pour le pays. Mais on ne sait pas combien de temps leur attention durera.

De toute évidence, la police du Capitole des États-Unis a sous-estimé la menace le 6 janvier. Malgré de nombreux avis et offres d’aide de la part d’autres agences, ils ont été pris au dépourvu pour la foule qui a pris le contrôle du Capitole.

En recherchant mon prochain livre, «Cela peut arriver ici: le pouvoir blanc et la menace croissante de génocide aux États-Unis», j’ai découvert qu’il y a cinq erreurs clés que les gens font en pensant aux extrémistes d’extrême droite. Ces erreurs obscurcissent le vrai danger des extrémistes.

Une marche du KKK au Tennessee en 1986

1. Certains ont des opinions suprémacistes blanches, mais d’autres non

Lorsqu’on lui a demandé de condamner les suprémacistes blancs et les extrémistes lors du premier débat présidentiel, le président Donald Trump a pataugé, puis a dit: «Donnez-moi un nom». Son challenger démocrate Joe Biden a proposé «The Proud Boys».

Tous les extrémistes d’extrême droite ne sont pas des suprémacistes blancs militants.

La suprématie blanche, la croyance en la supériorité et la domination raciales blanches, est un thème majeur de nombreux croyants d’extrême droite. Certains, comme le Ku Klux Klan et les néo-nazis, sont des groupes de haine extrêmement hardcore.

D’autres, qui s’identifient parfois avec le terme «alt-right», mélangent souvent le racisme, l’antisémitisme et les allégations de victimisation des Blancs d’une manière moins militante. En outre, il y a ce que certains experts ont appelé «l’alt-lite», comme les Proud Boys, qui sont moins violents et désavouent la suprématie blanche manifeste alors même qu’ils promeuvent le pouvoir blanc en glorifiant la civilisation blanche et en diabolisant les non-blancs, y compris les musulmans et de nombreux immigrants. .

L’histoire continue

Il existe une autre grande catégorie d’extrémistes d’extrême droite qui se concentrent davantage sur l’opposition au gouvernement que sur les différences raciales. Ce soi-disant «mouvement patriote» comprend des manifestants fiscaux et des milices, dont beaucoup sont lourdement armés et une partie des militaires et des forces de l’ordre. Certains, comme les Boogaloos portant des chemises hawaïennes, recherchent la guerre civile pour renverser ce qu’ils considèrent comme un ordre politique corrompu.

Un bateau bat le pavillon Gadsden «Ne marchez pas sur moi» et un pavillon Trois pour cent.

2. Ils vivent dans des villes du pays et même du monde entier

Les extrémistes d’extrême droite sont dans des communautés partout en Amérique.

Le KKK, souvent considéré comme centré dans le sud, a des chapitres d’un océan à l’autre. Il en va de même pour d’autres groupes extrémistes d’extrême droite, comme l’illustre la Hate Map du Southern Poverty Law Center.

L’extrémisme d’extrême droite est également mondial, un point souligné par le massacre de 2011 en Norvège et l’attaque de la mosquée de 2019 en Nouvelle-Zélande, qui ont tous deux été perpétrés par des personnes affirmant résister au «génocide des Blancs». La propagation mondiale a conduit l’ONU à émettre récemment une alerte mondiale sur la «menace transnationale croissante et croissante» de l’extrémisme de droite.

Une personne portant un gilet « Q »

3. Beaucoup sont bien organisés, éduqués et connaissent les médias sociaux

Les extrémistes d’extrême droite comprennent des personnes qui écrivent des livres, portent des manteaux de sport et ont des diplômes supérieurs. Par exemple, en 1978, un professeur de physique devenu néo-nazi a écrit un livre qui a été appelé la «bible de la droite raciste». D’autres dirigeants du mouvement ont fréquenté des universités d’élite.

Les extrémistes d’extrême droite ont été les premiers utilisateurs d’Internet et prospèrent maintenant sur les plateformes de médias sociaux, qu’ils utilisent pour agiter, recruter et organiser. Le rassemblement «Unite the Right» de 2017 à Charlottesville a révélé avec quelle efficacité ils pouvaient atteindre de grands groupes et les mobiliser dans l’action.

Des plateformes comme Facebook et Twitter ont récemment tenté d’en interdire beaucoup. Mais la capacité des présumés kidnappeurs du Michigan à contourner les restrictions en créant simplement de nouvelles pages et de nouveaux groupes a limité le succès des entreprises.

Un Bund américain allemand mars à New York City

4. Ils étaient ici bien avant Trump et resteront ici longtemps après

De nombreuses personnes associent l’extrémisme d’extrême droite à la montée de Trump. Il est vrai que les crimes haineux, l’antisémitisme et le nombre de groupes haineux ont fortement augmenté depuis le début de sa campagne en 2015. Et le mouvement QAnon – qualifié à la fois de «délire collectif» et de «culte virtuel» – a attiré une large attention.

Mais les extrémistes d’extrême droite étaient là bien avant Trump.

L’histoire de l’extrémisme du pouvoir blanc remonte aux patrouilles d’esclaves et à la montée du KKK après la guerre civile. Dans les années 1920, le KKK comptait des millions de membres. La décennie suivante a vu la montée des sympathisants nazis, dont 15 000 «chemises d’argent» en uniforme et un rassemblement pro-nazi de 20 000 personnes au Madison Square Garden de New York en 1939.

Tout en s’adaptant à l’époque, l’extrémisme d’extrême droite a continué jusqu’à présent. Cela ne dépend pas de Trump et restera une menace quelle que soit sa proéminence publique.

Personnes portant des camouflages et des armes

5. Ils constituent une menace généralisée et grave, certains cherchant à la guerre civile

Les extrémistes d’extrême droite semblent souvent frapper lors d’attaques spectaculaires de «loups solitaires», comme l’attentat à la bombe contre un bâtiment fédéral d’Oklahoma City en 1995, le meurtre de masse dans une église de Charleston en 2015 et la fusillade dans la synagogue de Pittsburgh en 2018. Mais ces personnes ne sont pas seules.

La plupart des extrémistes d’extrême droite font partie de communautés extrémistes plus importantes, communiquant par les médias sociaux et diffusant des messages et des manifestes.

Leurs messages parlent de la peur qu’un jour, les Blancs soient dépassés en nombre par les non-blancs aux États-Unis, et de l’idée qu’il y a un complot dirigé par les Juifs pour détruire la race blanche. En réponse, ils se préparent à une guerre entre blancs et non blancs.

[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.]

Considérer ces extrémistes comme des solitaires risque de passer à côté de la complexité de leurs réseaux, ce qui a réuni jusqu’à 13 comploteurs présumés dans la planification de l’enlèvement du gouverneur du Michigan.

Ensemble, ces idées fausses sur les individus et les groupes extrémistes d’extrême droite peuvent conduire les Américains à sous-estimer la terrible menace qu’ils représentent pour le public. Les comprendre, en revanche, peut aider les gens et les experts à faire face au danger au fur et à mesure que les élections se déroulent.

Note de l’éditeur: il s’agit d’une version mise à jour d’un article initialement publié le 30 octobre 2020.

Les membres des Proud Boys arrivent à un événement dans l’Oregon.

Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Alexander Hinton, Université Rutgers – Newark .

Lire la suite:

Alexander Hinton reçoit un financement du New Jersey Center for Gun Violence Research.