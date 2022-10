La foule d’Halloween à Séoul écrase les jeunes victimes : ce que nous savons

Blesi était à mi-chemin du semestre lorsque, selon sa famille, il est devenu l’une des plus de 150 personnes tuées alors qu’une célébration d’Halloween à Séoul devenait si serrée que beaucoup ne pouvaient plus respirer. Il avait 20 ans. Il aimait le basket-ball et ses animaux de compagnie – un gecko, des tortues et des bernard-l’ermite. Il est devenu Eagle Scout comme son frère, Joey, qui est plus âgé d’environ un an, et est allé à l’université dans l’espoir de travailler dans le commerce international.